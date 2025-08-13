91 zonas de la región están en proceso de concentración parcelaria

Somos Campo Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:03 Comenta Compartir

91 zonas de la región se encuentran en proceso de concentración parcelaria concentración, con una superficie total de 340.000 hectáreas, según los datos de la Junta de Castilla y León. Una agrupación de parcelas por propietarios que se considera uno de los elementos claves a la hora de promover la actividad agrícola, hacerla más competitiva y favorecer tanto el desarrollo rural como el relevo generacional.

Las estadísticas confirman que, de esta manera, se consigue una disminución significativa en los desplazamientos en un 44 % menos y un ahorro de hasta el 26 % en combustible. Además, estas zonas mejoradas incentivan una mayor inversión privada alcanzando un incremento del 36 % en la inversión realizada por los propios agricultores. En el ámbito social se ha comprobado que pueden incrementar el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas en un 40 % superior a zonas no concentradas. Asimismo, desde la Administración Regional defienden que la creación y mejora de infraestructuras transforma positivamente la vida en el entorno rural. “La construcción de caminos, accesos, saneamientos y circunvalaciones no solo beneficia directamente a los agricultores, sino también a toda la comunidad local”, inciden desde la Consejería de Agricultura.

Por último, desvelan que, desde la perspectiva medioambiental, la concentración parcelaria promueve la sostenibilidad ambiental. Se observa una reducción del 25 % en las emisiones de CO₂ en secano y la creación de áreas destinadas a la restauración natural del entorno. Todo este proceso se planifica de acuerdo con criterios ambientales, integrando las nuevas explotaciones en el paisaje y protegiendo el patrimonio natural desde el inicio.

Nueva aplicación

Para hacer más ágil estos procesos, de una larga tramitación dada su complejidad, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se está empleando la nueva herramienta informática que, desarrollada merced a un convenio de colaboración con la empresa vallisoletana EINOR, se denomina CONCENTRA y hace que Castilla y León esté a la vanguardia nacional en el impulso a los procesos de concentración parcelaria.

Dicha herramienta emplea la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica, conocidos como GIS, para relacionar la información de cada parcela (cartografía, superficie, clasificación, situación jurídica, etc.) con los propietarios de la zona y la información que acredita la titularidad de las parcelas.

El objetivo último es dotar de mayor agilidad y transparencia a todo el proceso de concentración, desde la clasificación de los terrenos e investigación de la propiedad hasta la emisión de los títulos de propiedad, teniendo en cuenta de manera gráfica y visual las preferencias de los propietarios en el momento de asignar los nuevos lotes de reemplazo.

El nuevo sistema se caracteriza por aplicar procesos digitalizados más rápidos y fluidos. Gracias a la automatización, se eliminan errores, asegurando mayor precisión en cada etapa de la concentración. La trazabilidad permite que todos los cambios quedan documentados y accesibles para garantizar un control seguro sobre las operaciones. Además, la disponibilidad de más información se traduce en mayor transparencia, proporcionando a las personas propietarias y técnicas datos precisos y relevantes que facilitan la gestión del proceso de concentración parcelaria.

A día de hoy, en Castilla y León se está trabajando con esta herramienta, incluida dentro del programa de digitalización ‘Extensión Agraria Digital’, creado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para incentivar el desarrollo y aplicación de innovaciones digitales en la gestión de las explotaciones agropecuarias de la Comunidad, en más de 60.000 hectáreas repartidas en 16 zonas de concentración de las nueve provincias.

Temas

Agricultura