Villasarracino avanza en la concentración parcelaria de 2.050 hectáreas de 536 propietarios

La Junta de Castilla y León trabaja actualmente, en diferentes fases, en 91 zonas de concentración parcelaria en toda la comunidad con una superficie total de 340.000 hectáreas, según ha recordado este martes el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, en una visita a Villasarracino. Un ejemplo de estas concentraciones parcelarias es la que se ejecuta en este municipio de la provincia de Palencia, donde el viceconsejero Jorge Llorente (junto al director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo; al delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio; y a los técnicos que están realizando los trabajos) ha informado desarrollo de los trabajos de la segunda zona de concentración de Villasarracino, compuesta por 2.050 hectáreas pertenecientes a 536 propietarios y con una inversión prevista de 1,5 millones de euros.

Se trata de uno de los procesos en marcha, ya que en concreto la Junta trabaja actualmente en once zonas de concentración parcelaria en Palencia, que suman un total de 46.200 hectáreas. Estas áreas son, además de la de Villasarracino, las zonas regables del Bajo Carrión y de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, en fase de bases, y las de Báscones de Ojeda, Revilla de Collazos, Collazos de Boedo y Olea de Boedo, Villaviudas, Tariego de Cerrato y Pino del Río, en diferentes fases previas.

Los procesos de concentración parcelaria aportan notables ventajas económicas al sector agrícola. Al reducirse el número de parcelas, se logra un mayor tamaño de las mismas que permite un uso óptimo de la maquinaria y los insumos, haciendo más competitiva la producción que permite.

Así, por ejemplo, se consigue una disminución significativa en los desplazamientos (un 44% menos) y un ahorro de hasta el 26 % en combustible. Además, estas zonas mejoradas incentivan una mayor inversión privada alcanzando un incremento del 36 % en la inversión realizada por los propios agricultores.

En el ámbito social se ha comprobado que pueden incrementar el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas en un 40 % superior a zonas no concentradas.

Asimismo, la creación y mejora de infraestructuras transforma positivamente la vida en el entorno rural. La construcción de caminos, accesos, saneamientos y circunvalaciones no solo beneficia directamente a los agricultores, sino también a toda la comunidad local.

Por último, desde la perspectiva medioambiental, la concentración parcelaria promueve la sostenibilidad ambiental. Se observa una reducción del 25% en las emisiones de CO₂ en secano y la creación de áreas destinadas a la restauración natural del entorno. Todo este proceso se planifica de acuerdo con criterios ambientales, integrando las nuevas explotaciones en el paisaje y protegiendo el patrimonio natural desde el inicio.

Para hacer más ágiles estos procesos, de una larga tramitación dada su complejidad, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se está empleando la nueva herramienta informática que se denomina CONCENTRA y hace que Castilla y León esté a la vanguardia nacional en el impulso a los procesos de concentración parcelaria.

Dicha herramienta emplea la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica, conocidos como GIS, para relacionar la información de cada parcela (cartografía, superficie, clasificación, situación jurídica, etc.) con los propietarios de la zona y la información que acredita la titularidad de las parcelas.

El objetivo último es dotar de mayor agilidad y transparencia a todo el proceso de concentración, desde la clasificación de los terrenos e investigación de la propiedad hasta la emisión de los títulos de propiedad, teniendo en cuenta de manera gráfica y visual las preferencias de los propietarios en el momento de asignar los nuevos lotes de reemplazo.

El nuevo sistema se caracteriza por aplicar procesos digitalizados más rápidos y fluidos. Gracias a la automatización, se eliminan errores, asegurando mayor precisión en cada etapa de la concentración. La trazabilidad permite que todos los cambios quedan documentados y accesibles para garantizar un control seguro sobre las operaciones. Además, la disponibilidad de más información se traduce en mayor transparencia, proporcionando a las personas propietarias y técnicas datos precisos y relevantes que facilitan la gestión del proceso de concentración parcelaria.

A día de hoy, en Castilla y León se está trabajando con esta herramienta, incluida dentro del programa de digitalización 'Extensión Agraria Digital', creado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para incentivar el desarrollo y aplicación de innovaciones digitales en la gestión de las explotaciones agropecuarias de la comunidad, en más de 60.000 hectáreas repartidas en 16 zonas de concentración de las nueve provincias.

Otras actuaciones en Palencia

Paralelamente a los trabajos de concentración, en la provincia de Palencia se están desarrollando las obras de adecuación de las instalaciones del regadío de Hontoria de Cerrato y redactando los proyectos de actualización de las instalaciones de la Presa Villafría, en Santibañez de la Peña, y del desvío de las torres de alta tensión de la presa de las Cuevas y Castrejón del Peña, con una inversión en su conjunto que ronda los 1,8 millones de euros.