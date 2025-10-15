La vendimia concluye con 291 millones de kilos de uva de "calidad y en buen estado"

Somos Campo Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:23 Comenta Compartir

La campaña de la vendimia en Castilla y León está a punto de finalizar con una producción que se sitúa en 291 millones de kilos en las denominaciones de origen de la Comunidad. A pesar de que la recolección no ha concluido definitivamente en todas las zonas, Ribera del Duero y Arlanza aún no han finalizado, la producción con "uva de calidad y en buen estado" supone “un resultado notable para una campaña cuyo ciclo vegetativo ha estado condicionado por enfermedades como el Mildiu, los daños del granizo o la ola de calor de la primera quincena de agosto”, según ha precisado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Así, los 291 millones recolectados hasta la fecha significan un incremento del seis por ciento respecto a la campaña pasada en la que se recogieron 274 millones de kilos, y es similar a la media de los últimos cinco años que se sitúa en 294 millones. “Con una calidad buena o muy buena de la uva que permitirá que nuestras denominaciones de origen puedan elaborar vinos de gran expresividad para atender la demanda de los consumidores”, ha afirmado González Corral mientras presenciaba la recogida de uva en la bodega Dominio d’Echauz, en Zayas de Báscones (Soria).

El análisis de los datos por zonas revela una campaña donde las dos denominaciones de mayor volumen han tenido un comportamiento dispar. La D.O. Ribera del Duero se sitúa en 124 millones de kilos, muy por encima de la cosecha del año pasado de 95 millones. Mientras, la D.O. Rueda recogerá 123 millones de kilos, por debajo de la elevada vendimia del año pasado, pero suficiente para mantener la demanda del mercado.

La vendimia comenzó en Castilla y León el 7 de agosto en la D.O.P Cebreros con la recolección de su variedad más temprana, la Albillo Real. Posteriormente, las diferentes zonas iniciaron la recolección entre la última semana de agosto y los primeros días de septiembre, principalmente, D.O. Bierzo, D.O. Rueda y D.O.P. Sierra de Salamanca, el resto tan solo con algunas entradas en bodega. En la práctica, la recolección se generalizó en la mayor parte del territorio en la segunda quincena de septiembre.

Proyecto RiberAdapt

La presencia de la consejera en la bodega Dominio d’Echauz le ha permitido conocer el proyecto de recuperación del patrimonio vitícola español que desarrolla Vitis Navarra en su finca de Zayas de Báscones con diferentes líneas de trabajo, entre ellas, el establecimiento de campos de Germoplasma, portainjertos y yemas para estudiar diferentes variedades y su adaptación al cambio climático.

Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) participa en un proyecto CDTI, denominado RiberaAdapt, promovido por el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero en esta finca para el estudio del comportamiento de 17 variedades ante el incremento de las temperaturas a medio plazo.