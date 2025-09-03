Temen las reacciones de la fauna silvestre contra el ganado y los cultivos tras los incendios

Somos Campo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

Coag ha advertido que los agricultores y ganaderos temen las reacciones de la fauna silvestre contra el ganado y los cultivos, tras ser expulsada de sus hábitats por los incendios forestales de este verano. De hecho, algunos expertos consultados por el sindicato admiten encontrarse “perdidos” ante lo que pueda suceder.

En un comunicado recogido por Ical citan a Juan Carlos Blanco, “uno de los mayores expertos en lobo de España” para afirmar que “es muy difícil hacer una previsión acerca de los comportamientos que pueden tener especies como zorros, tejones, corzos, jabalíes, ciervos, osos o lobos para alimentarse o simplemente para sobrevivir, en tanto que sus entornos han sido devastados”. Por su parte, Gaspar Anabitarte, experto en medio ambiente de COAG, coincide al asegurar que “incendios que pueden arrasar hasta 10.000 hectáreas en un solo día, pueden generar tal dislocamiento en los modos de vida de los animales, que no es fácil aventurar la reacción de la fauna”.

Desde la agrupación señalan que el lobo es el más hábil en sortear las inclemencias del fuego: “Puede haber algunas manadas abrasadas o puede haber lobeznos sin edad para desplazarse con autonomía que hayan claudicado entre las llamas, pero la mayoría habrá salido adelante”. Por otra parte, los expertos consideran que habrán fallecido bastantes ungulados y que sus cadáveres están esparcidos por los montes; “en ese caso los lobos darán cuenta de ellos sin demora, y como consecuencia, se espera que baje la intensidad de sus ataques a las granjas durante algún tiempo”, aclaran.

Por otra parte, los animales salvajes provocaron 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León durante 2024, o sea, uno cada 45 minutos. El dato de la DGT, que se dispara “irremisiblemente” de año en año, supone ya, que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres. De esa forma, “se espera que, con la convulsión provocada por los incendios, la migración a la que se ven obligados los animales puede incrementar la presencia en las carreteras de fauna silvestre, y por ende, el número de accidentes de tráfico. COAG recomienda que en las zonas próximas a la catástrofe los conductores conduzcan con la mayor precaución posible.

Asimismo, advierten de que otro de los efectos colaterales para el campo causado por el fuego es que, durante algún tiempo, habrá un incremento considerable de estragos producidos en las tierras agrarias porque animales como el ciervo, el corzo o los jabalíes, al verse privados de sus alimentos en el monte, tendrán que acudir a nutrirse a los sembrados.

Además, los apicultores leoneses temen igualmente la incursión del oso en los colmenares con los consiguientes daños para las explotaciones. El oso, cuya apetencia por la miel es bien conocida, acude a alimentarse de las colmenas ante la falta de los alimentos que constituyen la base de su dieta, como las bayas y los frutos del bosque, como consecuencia de los incendios.