El viñedo de Cigales en peligro

En la Denominación de Origen Cigales, cuna de vinos reconocidos por su calidad y tradición, nos enfrentamos en los últimos años a un enemigo cada ... vez más destructivo: los conejos silvestres. Estos animales se han convertido en una plaga que está arrasando con los brotes tiernos de las vides, sobre todo en las cepas jóvenes, donde causan daños irreversibles. Muchas parcelas han sufrido pérdidas superiores al 50% de su producción, y los viticultores se ven obligados a replantar cepas que tardarán años en dar fruto.

Desde el Consejo Regulador, me consta que también desde diferentes organizaciones agrarias, hemos mantenido numerosas reuniones con las autoridades competentes de la Junta de Castilla y León solicitando su ayuda para salvar el viñedo, para salvar el modo de vida de muchos vecinos de los pueblos afectados que ven peligrar el futuro de sus explotaciones agrarias. Buenas palabras, pero pocas acciones eficaces. En esta frase podemos resumir el resultado de las reuniones mantenidas.

Mientras los viticultores hacen frente a daños cada vez mayores en sus viñedos, la sensación de abandono, la alarmante falta de una respuesta institucional eficaz por parte de la Junta de Castilla y León sorprende e indigna no solo al sector del vino, también a los vecinos de los pueblos que ven peligrar una fuente de riqueza importantísima para sus municipios.

Sorprende e indigna que no se tomen medidas sabiendo los cuantiosos daños que han sufrido por esta plaga los cultivos de cereal en los pueblos de la zona de producción de nuestros vinos.

Porque la realidad es que desde la Junta de Castilla y León no se ha activado ningún plan eficaz de control de fauna, ni se ha dotado a los ayuntamientos de fondos para aplicar o financiar métodos disuasorios, ni se han llevado a cabo medidas de compensación por los daños sufridos. La realidad es que la pasividad de la Junta de Castilla y León está dejando a los viticultores solos, sin herramientas útiles para defender su medio de vida.

Desde el Consejo Regulador, apremiamos a la Junta de Castilla y León para actúe de inmediato con un plan específico y dotado de presupuesto real. No basta con buenas palabras: es necesario pasar a los hechos antes de que el daño sea irreversible.

Quiero terminar recordando que el vino Cigales no solo representa una actividad económica vital para la comarca, sino también un patrimonio cultural e histórico de Castilla y León. Si no se toman medidas urgentes, se corre el riesgo de descapitalizar el viñedo, perder empleo rural y comprometer la continuidad de una tradición vitivinícola centenaria.