El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viñedo afectado por la acción de los conejos en Cigales. E.N.
Somos Campo

El viñedo de Cigales en peligro

Pablo Sáez Alonso-MuÑumer, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Cigales

Cigales

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:16

En la Denominación de Origen Cigales, cuna de vinos reconocidos por su calidad y tradición, nos enfrentamos en los últimos años a un enemigo cada ... vez más destructivo: los conejos silvestres. Estos animales se han convertido en una plaga que está arrasando con los brotes tiernos de las vides, sobre todo en las cepas jóvenes, donde causan daños irreversibles. Muchas parcelas han sufrido pérdidas superiores al 50% de su producción, y los viticultores se ven obligados a replantar cepas que tardarán años en dar fruto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  4. 4 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  5. 5

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  6. 6

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  7. 7

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  10. 10 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El viñedo de Cigales en peligro

El viñedo de Cigales en peligro