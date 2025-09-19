El ovino de leche denuncia «pasividad» ante la falta de cumplimiento de la ley de la Cadena Acusa a la Administración Regional de «cruzarse de brazos», mientras los precios caen y no se firman contratos largos

Susana Gutiérrez Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Los ganaderos de ovino de leche denuncian que, cinco meses después de denunciar ante el Defensor de la Cadena Alimentaria la firma de contratos por debajo de costes, y tras el arbitraje de la Junta de Castilla y León, la situación del sector no ha cambiado. «La Administración permanece de brazos cruzados mientras el sector se desangra», denuncia José Antonio Martínez, ganadero de ovino de leche y responsable del sector de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). En esta línea, advierte que, en el pasado mes de julio, se entregó un 7% menos de leche que el año pasado, «lo que demuestra que la cantidad de ganaderos también va en descenso». Al respecto, añade que el precio continúa a la baja sin cubrir costes de producción con el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Depende del estrato, pero estamos sobre 1,10 euros el litro, cuando el mínimo precio razonable tendría que estar por encima de 1,30 euros litro», puntualiza. El ganadero llama también la atención de que los contratos de venta de la materia prima se siguen firmando «mes a mes» en lo que va de año y augura que seguirá siendo así en el último trimestre de 2025. «Se necesitan contratos más largos para dar estabilidad, la gente ya se está desmoralizando», detalla. Martínez recuerda que, en el mes de abril, se pidió el arbitraje de la Administración Regional, pero no se obtuvieron resultados. «Para que el arbitraje pueda hacer algo, hay que estipular un precio a cargo de la Administración y eso no se hizo», lamenta.

Por ello, el sector solicita contratos de larga duración que «garanticen estabilidad y eviten la presión abusiva de los contratos trimestrales» y que los precios «sean negociados por los ganaderos, no impuestos unilateralmente por la industria». Un plan de cese anticipado digno, que permita a quienes no pueden continuar abandonar la actividad con justicia y no con las manos vacías y la ampliación del límite de los módulos hasta 350.000 euros como una medida inmediata para aliviar la «asfixia económica» que sufren las explotaciones, son otras de las peticiones que se realizan. «O se actúa ya con medidas reales, o el ovino de leche desaparecerá en Castilla y León», advierte el representante de UCCL.

Avanza que los ganaderos «seguiremos en la calle y no vamos a parar hasta conseguir contratos justos y precios que cubran los costes de producción. No vamos a permitir que se siga pisoteando a los ganaderos mientras otros se enriquecen a costa de su ruina».

Un plan específico

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, confirmaba en un entrevista publicada por El Norte esta misma semana, que antes de fin de año se presentará un plan del ovino. Según destacó, se está trabajando en la mejora genética de la raza del ovino y en la modernización de las explotaciones, sin olvidar aspectos como la formación o la investigación. También explicó que seguirá siendo un sector prioritario en muchas de las convocatorias que se desarrollan desde la Consejería.

Por otra parte, Urcacyl, la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, está elaborando un estudio para la administración regional en el que se recoge la situación real de este sector, además de sus retos y oportunidades de futuro.