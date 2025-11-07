El cereal sube por la retención de producto y las enfermedades frenan el repunte del vacuno

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

El precio del cereal ha subido, en las últimas semanas, por la oferta limitada en el mercado, ya que los agricultores han optado, de momento, por retener el producto debido a la depreciación sufrida durante todo el año. La situación comenzó hace unas semanas con la cebada, que ya ha arrastrado también al resto de los cereales, que han visto cómo se incrementa su importe en las diferentes lonjas de la comunidad. Por su parte, el maíz y el girasol se han visto beneficiados por la falta de suministro de soja, después de la desaparición de este producto en los puertos del país por la entrada en vigor de una normativa europea que prohibirá, a partir del 1 de enero, importaciones producidas en tierras deforestadas. Por su parte, la incertidumbre generada en el mercado por enfermedades como la dermatosis nodular ha provocado que se frene el ascenso de precios que se ha experimentado de forma continua este año en la carne de vacuno. «Observamos en las últimas semanas una tendencia alcista de los cereales, la oferta es muy limitada y el agricultor no solo español sino del resto del mundo, no está dispuesto de momento a vender a estos precios y por tanto la demanda no se cubre», defiende el presidente de la lonja de León, Arsenio García. Una tendencia que, según explica, comenzó por la cebada y se ha trasladado al resto de cereales. Asimismo, considera que el tipo de cambio actual del euro dólar también ha contribuido a favorecer la situación, ya que ha propiciado que «el cereal europeo sea más competitivo en los mercados mundiales».

La mejora de la situación de precios del cereal también se ha vivido en las últimas semanas en la lonja de Salamanca. «Llevamos dos semanas que ha subido, unos seis euros. Se ha notado sobre todo en la cebada, hay poca en general, porque se siembra menos, especialmente en esta provincia», indica Raúl del Brío, vocal en la lonja de Salamanca. En esta línea, confirma que en el general del cereal «la gente está esperando un poco a ver si hay mejores precios».

Soja

En las últimas semanas, desvelan que también se han visto proyecciones positivas en otros productos como la soja, que ha arrastrado al girasol y el maíz. Arsenio García incide en que se debe a la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del reglamento de desforestación en la Unión Europea, que obliga a los productos importados a demostrar su trazabilidad y que no se hayan producido en tierras deforestadas. «Ha provocado un caos y un descontrol en la importación de soja que ha desaparecido de los puertos y se puede decir que hoy no está este producto disponible, lo que ha incrementado su precio y a la vez a arrastrado a otros que contienen proteína como el girasol y a un subproducto derivado del maíz, que se produce en las plantas de bioetanol después de su extracción», precisa. Del Brío confirma también que la situación de la soja «ha revuelto» el mercado y los cereales se han visto «arrastrados por este tema».

En lo que se refiera a la ganadería, la subida de precio se ha frenado por la incertidumbre generada por la aparición en el país de la dermatosis nodular. «Nadie se atreve a tocar los precios ni hacia arriba ni hacia abajo porque no se sabe a qué va a llevar esto. Puede ser que depare otra subida fuerte porque haya más escasez todavía o puede ser que no haya exportación y sobre algo de ganado», considera del Brío.

Por su parte, el presidente de la lonja de León recuerda que «hay muy poca oferta de carne en el mundo, hay más demanda y los precios este año han estado atractivos», con la esperanza de que «la enfermedad no nos tire a los mercados y sea una cosa momentánea y volvamos a la normalidad».

