Los bajos precios empañan las expectativas

Tras un tiempo sufriendo por la falta de agua y la sequía, este año el campo se ha resarcido gracias a unas precipitaciones que han acompañado toda la campaña, especialmente en los meses de marzo, abril y principios de mayo. En este 2025, la sequía no va a ser un problema, y así lo marca el estado de los embalses de la cuenca del Duero. Las comunidades de regantes se muestran satisfechas con respecto a la campaña de riego, aunque sin obviar que las precipitaciones han provocado el retraso del final de la siembra en sus cultivos. La remolacha, el maíz, la patata, y el girasol en secano, se han visto condicionados por las lluvias constantes que han encharcado algunas parcelas. De esta manera, la siembra se ha realizado de forma intermitente por la situación en muchas zonas. Los agricultores miran ya al cielo con ganas de dar por concluidas esas labores, en los próximos días.

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran, esta semana, al 92,5% de su capacidad, lo que supone ocho puntos porcentuales por encima de la media de la década y casi dos más que hace un año. Por lo tanto, en esta ocasión, hoy 15 de mayo, a San Isidro, patrón del campo, parece que no es necesario pedirle agua como prioridad. Lo que seguro sí se le reclamará será unos precios dignos para los productos, que consigan dignificar la labor de los profesionales.

Precios

Muchos factores han intervenido en la caída del precio del cereal. Los aranceles de Trump y el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur han planeado en las reivindicaciones de los agricultores, que piden soluciones a esta situación. El trigo y la cebada presentan unas expectativas de cosecha que los agricultores definen como «espectaculares» a nivel de calidad, pero denuncian que, al precio al que se están pagando, casi no llegan a cubrir costes. Ha sido, sin duda, una de las mayores reclamaciones de las organizaciones agrarias, unos precios dignos que permitan ganar al productor y apostar por el futuro de esos cultivos.

En cualquier caso, si hay una coincidencia este año entre los profesionales del campo, es la dificultad de elegir el cultivo que pueda aportar rentabilidad económica. La remolacha ha caído en desgracia y han sido mucho los agricultores que han optado por renunciar a este cultivo, debido a los bajos precios marcados por la industria. Es más, la Junta de Castilla y León, por la delicada situación, ha decidido no penalizar a aquellos que opten por dejar su producción, a pesar de haber recibido la ayuda agroambiental que obliga a mantener durante cinco años consecutivos la producción del cultivo. Por otra parte, el maíz se consolida como la apuesta estrella en la provincia de León, pero pierde fuerza y superficie en el resto, especialmente en Valladolid y Burgos. Su alto coste de producción ha sido también un condicionante de peso. Por el contrario, crece la superficie de patata. Se calcula que cerca de un 15%, debido a la situación dulce que vive este producto. Con la crisis que existe en el cultivo en Francia, a la que se han sumado los problemas sufridos en Andalucía por las lluvias, todo apunta a que continuará el buen precio que se ha movido en los últimos meses en el mercado. Esta situación ha hecho que, según los profesionales, se pueda incrementar en más de 2.000 hectáreas la superficie con respecto al año pasado en la región.

En cuanto a la colza, se ha hecho un hueco en el campo castellano, por su mayor rentabilidad y por la necesaria rotación de cultivos para el cumplimiento de la PAC. Pide paso y presencia, como se puede comprobar con una visualización general. El amarillo intenso de su floración deja patente su crecimiento.

De momento, habrá que esperar a que se finalice la solicitud de ayudas de la Política Agraria Común, que se fija a finales de este mes; para tener los datos definitivos de la superficie de cada uno de los cultivos. A partir de entonces, se contará con toda la información necesaria a nivel de hectáreas, que no distará mucho de las sensaciones que aportan los agricultores en primera línea del campo.

Por otra parte, a pesar de que hace dos décadas eran unos perfectos desconocidos en la región, la irrupción del cambio climático y la búsqueda de variedades que propicien una mejor adaptación al terreno, han generado un crecimiento gradual en el número de agricultores que apuestan por las plantaciones de frutos secos. Ese aumento se ha centralizado en almendros, pistachos y, en menor medida, nogales. Unos cultivos que tienen un gran potencial de crecimiento y que consiguen generar un alto valor económico, siempre que se gestionen de forma eficiente.

La apuesta por las denominadas variedades tardías o extratardías que se adaptan mejor a las condiciones climáticas de Castilla y León, ha propiciado que en últimos siete años se haya duplicado la superficie de almendros en la región. Según los datos facilitados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la comunidad contaba con 1.635 hectáreas de plantaciones de este fruto seco en el año 2017, mientras que 2024 ha terminado con 3.538 hectáreas. En lo que se refiere a zonas, los lugares más tradicionales donde hace años se plantaban los almendros se situaban en Salamanca y Soria. Sin embargo, en la actualidad las localizaciones donde más ha aumentado su superficie se ubican en Valladolid y Zamora. Es más, Valladolid lidera el número de hectáreas con 1.380, seguida de Zamora con 609 y Salamanca con 590. Segovia y Ávila son las provincias donde menos proliferan este tipo de plantaciones con 7 y 68 hectáreas, respectivamente.

Le sigue el pistacho con alrededor de 2.800 hectáreas, sobre todo en Valladolid y Zamora. En lo que se refiere a las nueces, hay 1.200 hectáreas en Burgos y Valladolid.

Ganaderos

En la ganadería, el año trae sus luces y sombras. La escasez de producto y el incremento de las exportaciones a Marruecos han marcado una subida del precio del vacuno que ha sido constate en los cuatro primeros meses del año. Además de las ventas al país vecino, la situación se ha visto agudizada por la escasez de producto que existe en las cabañas ganaderas de la región, tras años en los que se han unido la aparición de enfermedades, con la sequía y los altos costes de producción.

Respecto a la carne de ovino, ha conseguido mantener el tipo, incluso tras las fechas navideñas, también debido a las exportaciones a Marruecos de los lechazos y corderos en los primeros meses del año. Sin embargo, el ovino de leche se ha movilizado alertando de que, si no se plantean las medidas necesarias para poner freno a la «sangría» que están sufriendo, en tres años el número de ganaderos descenderá en un 35%, algo que supondrá la reducción de un 20% en la producción.

Además, este 2025 está siendo también el año de 'lucha' entre dos sectores punteros en la economía regional que no logran un entendimiento. El porcino y el mundo vitivinícola mantienen una guerra abierta en la que, de momento, no se ha alcanzado el ansiado equilibrio. Especialmente, en la Ribera del Duero, donde se defiende que no se permita la instalación de granjas de ganadería extensiva en la zona amparada por la marca vitivinícola. Desde el sector del porcino se apela a una convivencia de ambas prácticas del sector primario como se ha hecho de forma tradicional.

El sector cárnico que también ha vivido momentos complicados y de incertidumbre en los mataderos de la región por las discrepancias entre la Administración Regional y los veterinarios. públicos. Después de planear la posibilidad de un parón laboral que podría haber llegado a paralizar el sector cárnico, se ha alcanzado una solución asumiendo la Junta algunas de las peticiones de los funcionarios como un complemento económico por horas, además de formación y acceso al material necesario.