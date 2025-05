La siembra de maíz gana superficie en León y baja en Valladolid y Burgos

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 1 de mayo 2025, 21:18 Comenta Compartir

La siembra de maíz se ha generalizado en la región, avanzando de norte a sur y ganando o perdiendo peso en superficie dependiendo de zonas. León sigue liderando la producción, con el mayor número de hectáreas a nivel nacional. El cultivo continúa creciendo por el descenso de la producción de remolacha. Mientras que, en el resto de la comunidad, especialmente en zonas de Valladolid y Burgos, baja la superficie aduciendo el alto coste de producción que tiene la apuesta por ese cultivo de regadío.

«La siembra está avanzada en León, quedará pendiente alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie. Aquí va más adelantado, por ejemplo, que en la provincia de Salamanca, que va un poco más tarde, porque la climatología es diferente. Quedarán unos diez días para que esté todo sembrado», explica Héctor Llorente, agricultor con una importante producción de maíz en la provincia de León. En esta línea, confiesa que la campaña ha venido «muy rara» debido a la meteorología. «Ha llovido, ha parado, ha hecho frío, la gente ha parado por el frío, si no hay temperatura no germina, ha estado un poco parado», detalla LLorente. En cualquier caso, desvela que, a pesar de esas circunstancias, «en las primeras siembras que se hicieron sobre el 5 de abril ya está todo el maíz nacido». El agricultor leonés afirma que la lluvia caída «ha venido muy bien» y el campo está «espectacular». Sobre la apuesta de la provincia leonesa por el cultivo de maíz, confirma que este año «ha subido», al igual que la patata, debido al descenso de la apuesta por la remolacha. «El maíz con las infraestructuras de regadío es rentable, con la lluvia tiene buena nascencia, esperamos producción», confía. En este sentido, recuerda que la provincia lidera el número de hectáreas de maíz en España y es la que mayor superficie de regadío tiene en Europa. «Además, lo que sucede aquí es que no tenemos industria de transformación para tener otros cultivos en regadío»» resalta el productor.

Una posición diferente mantiene Jaime Herrero, agricultor con cultivos de maíz al sur de la provincia de Burgos, donde confirma que el producto está perdiendo terreno. «Aquí no sube, sino todo lo contrario. Hay unos costes de producción muy elevados, tanto semillas como abonos, y luego el precio en la lonja es muy bajo. Hay que aplicarle el secado. No da rendimiento», detalla. Considera, que en esa parte de Burgos, si el maíz «no sube de precio»» se terminará convirtiendo «en un cultivo residual» en las zonas de regadío. En cuanto a la siembra, Herrero narra que «aquí está comenzando, no se ha podido empezar antes por las condiciones climatológicas de preparar el terreno, ahora está bien, durará unos diez o quince días, y a ver qué tal». Las labores, según Herrero, llegan con un semana de retraso con respecto al año pasado.

Una posición que comparte Mateo Muñoz, agricultor de la provincia de Valladolid, quien traslada que este año no ha optado por el cultivo de maíz. «En esta zona va a bajar el maíz este año, por el precio al que está, no valen nada los productos», lamenta. Matiza que lo que se está sembrando, «se está haciendo bien». Al respecto, añade que apostar por esta producción supone enfrentarse a un alto coste de producción. «Tiene muchos inputs, fertilizantes, luz, gasoil, energía, secado, por eso hay menos que otros años», lamenta Muñoz. Considera que, en el momento actual, «es complicado» optar por un cultivo alternativo.

