La ausencia de precipitaciones pone en peligro la siembra de colza en las parcelas de secano

La falta de precipitaciones ha generado dos realidades diferentes en el campo. Mientras que se agradece la ausencia de lluvia por parte de los recolectores de uva, patata y girasol ya que las labores se están desarrollando con tranquilidad y de forma óptima, la sementera se ha visto paralizada por la sequedad que presentan las parcelas. Se entra en un periodo complicado para la colza, ya que se pone en peligro la siembra en las parcelas de secano. Lo idóneo es que el cultivo esté sembrado antes del 12 de octubre para sortear mejor las duras heladas de invierno. De momento, solo se han podido realizar las labores en las explotaciones de regadío.

En cuanto al cereal, urge en menor medida ya que todavía queda tiempo por delante. Sin embargo, los agricultores, en las últimas campañas han optado por adelantar la siembra para ganar rendimiento. El campo coincide en que es necesario que lleguen la lluvias este otoño para completar estas tareas y para tener un otoñada de buenos pastos.

«No se ha empezado, no ha llovido nada y mientras no llueva es difícil preparar el terreno. Estamos haciendo alguna cosa en los barbechos y en lugares en los que se ha segado de veza o de girasol, pero está difícil sembrar la colza porque está muy seco», asegura el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo. En esta línea, precisa que están complicadas las tareas «para levantar lo que es el rastrojo y empezar a sembrar». En esta línea, confirma que la colza es el cultivo que más apremia: «Tenía que estar sembrada o sembrándose y, de momento, no se puede hacer nada, no hay humedad».

En este mismo sentido se posiciona el coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, quien incide en que la sementera «va mal este año» y, de momento, «se ha hecho la colza de regadío y poco más», precisando que «si no llueve más va a ser difícil que se siembre». Insiste en que lo ideal «es sembrarla antes del 12 de octubre o entorno a esa fecha, porque lo que hay que intentar es que, cuando vengan los hielos, que puede ser en noviembre, ya esté nacida». Al respecto, puntualiza que se abre la posibilidad de sembrar más tarde, pero supone un «riesgo» importante. «Algún año la he sembrado más tarde y, ahora, como las heladas vienen más tarde, más en diciembre o enero, no ha habido problema, pero si viene una helada pronto te la estropea, es arriesgarse mucho», indica Aurelio González.

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL confirma que «está todo por hacer», precisando que el secano está totalmente «paralizado». También pone el foco en la colza que, a su entender, «se ha complicado mucho en secano». Al respecto, considera que «estamos ya en un tiempo de peligro para sembrar por el riesgo de heladas». En esta línea, indica que todavía para el cereal «se puede esperar, hay tiempo», durante el mes de octubre y noviembre. «Aunque es verdad que cada año sembramos antes, porque aseguras más producción. Cuanto antes siembres, más producción aseguras, en líneas generales es así. En cualquier caso, asume que «si no se puede, no se puede», al detallar que «sembrar en seco, que algún año hemos sembrado, es peligroso, se hace mal, se hace mucho polvo, la maquinaria sufre mucho, se gasta mucho hierro, se tira mucho herbicida, no es la mejor opción».

Los representantes de las organizaciones agrarias coinciden en que la única solución de cara al futuro es que llueva cuanto antes, aunque los pronósticos, de momento, no auguran precipitaciones a corto plazo.

González Palacín indica que con la caída de 40 o 50 litros «sería suficiente, tampoco hace falta mucho más». Donaciano Dujo también espera que el otoño traiga lluvias «para que empiece a coger tempero la tierra, para que se puedan empezar a levantar los rastrojos para que empiecen a coger agua para los pastos y para que brote».

Aurelio González lamenta que, de momento, «no da pronóstico de lluvia», y «los que queremos plantar colza tenemos las semillas en casa». Los tres coinciden en que la sementera llega con problemas, pero sin embargo la situación meteorológica está ayudando a las cosechas de uva, patata y girasol.

