José Antonio Esteban, responsable Coordinación ACOR, Vicente Orihuela, director General Cuatro Rayas, Concepción Hernández, directora RRHH Cuatro Rayas, José Luis Domínguez, director general de ACOR
Somos Campo

Acor y Cuatro Rayas impulsan la contratación coordinada de trabajadores para vendimia y campaña de remolacha

Ambas cooperativas se alían para impulsar empleo en el medio rural gracias a sus temporadas agrícolas

Somos Campo

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

Las cooperativas vallisoletanas Acor y Bodega Cuatro Rayas impulsarán de forma conjunta una fórmula de contratación coordinada, una iniciativa novedosa para ofrecer oportunidades laborales durante la vendimia de la bodega y la campaña de remolacha de la azucarera, con el objetivo de «promover la continuidad laboral y fortalecer el trabajo en los pueblos donde llevan a cabo su actividad», según un comunicado recogido por Ical.

Ambas unen esfuerzos para favorecer la contratación de trabajadores en sus respectivas campañas agrícolas, coordinando la oferta laboral en los periodos de vendimia y de molturación de remolacha. El objetivo de esta colaboración entre sus departamentos de recursos humanos es facilitar que los empleados puedan encadenar ambos trabajos de temporada, aprovechando el distinto calendario de las campañas para mejorar la continuidad laboral y reforzar el empleo en el medio rural.

La vendimia de Bodega Cuatro Rayas se desarrolla habitualmente entre los meses de agosto, septiembre y octubre, período condicionado al momento óptimo de maduración de la uva en la zona de Rueda. Por su parte, la campaña de remolacha de Acor comienza a mediados o finales de octubre y se extiende hasta febrero o principios de marzo, cuando concluye la molturación en la fábrica de Olmedo.

Esta complementariedad en los calendarios permite ofrecer continuidad laboral a las personas que trabajen en ambas campañas, enlazando dos actividades clave para el sector agroalimentario de la provincia.

Los directores generales de Bodega Cuatro Rayas y Acor, Vicente Orihuela y José Luis Domínguez, respectivamente, coinciden en que esta iniciativa supone «un paso más en el compromiso con el territorio», ya que promueve la creación de empleo local, la formación en el ámbito agrario y la fijación de población en las zonas rurales. «Compartimos los mismos valores cooperativos y la misma apuesta por el desarrollo rural sostenible. Con esta colaboración queremos que quienes trabajan en el campo tengan más oportunidades y estabilidad», pusieron de manifiesto ambos ejecutivos en las bases de la alianza.

Con esta sinergia, Bodega Cuatro Rayas y Acor reafirman su voluntad de colaborar más allá de sus respectivos sectores, demostrando que la cooperación entre empresas agroalimentarias puede ser una herramienta eficaz para fortalecer la economía rural y generar valor social en Castilla y León.

