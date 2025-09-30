El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, promotora del anteproyecto de ley de violencia vicaria. EP

La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel

Lo cometerá el hombre que para causar sufrimiento a su pareja o expareja dañe o instrumentalice a sus hijos u otras personas del círculo íntimo de la víctima

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29

La violencia vicaria machista, los ataques o instrumentalización por parte de un hombre de los hijos o de personas del círculo íntimo de su pareja ... o expareja con el objetivo de causarla el mayor daño posible o de aumentar su control, se va a convertir en un delito específico que acarreará un condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  4. 4

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel

La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel