El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a la plataforma de contenido adulto, OnlyFans. V. C.

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un estudio revela la gran cantidad de adolescentes y niños expuestos a las redes, donde se idealizan estas prácticas e invitan a unirse a ellas

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Sin buscarlo, es fácil encontrar en redes sociales creadores de contenido que alardean de tener cantidades de dinero que superan las seis cifras en sus ... cuentas corrientes gracias a, hechos tan aparentemente inocuos, como la venta de fotografías de sus pies a través de una plataforma digital en la que se intercambia contenido para adultos. En ellas, unos se exponen y otros pagan por mirar en la clandestinidad. ¿Qué se podrá ganar si, en vez de un puñado de fotos para fetichistas, uno vende intimidad y sexo a través de su pantalla?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero