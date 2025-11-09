Con una trayectoria como cineasta documental vertebrado por un tema central, la explotación sexual de mujeres, Mabel Lozano salta a la ficción con 'Ava' (editorial ... Al Revés). Adoptada en Colombia y criada en España, la protagonista cae en las redes de prostitución que también atraparon a su madre. Ganadora de dos premios Goya (en 2021 y 2024) y autora de dos ensayos sobre la prostitución, 'El proxeneta' (2017) y 'PornoXplotación' (2020), Lozano aborda en su novela las formas actuales de trata de mujeres, a través del entorno digital, y pone énfasis en la devastación que causa tanto en las víctimas como en su entorno familiar. «'Ava' está inspirada en una historia real, pero también en muchas otras que yo me he encontrado los últimos 20 años que llevo trabajando en campo. En Colombia, Paraguay, Perú, Rumanía…», dice la autora.

–¿La protagonista es, entonces, muchas personas que conoció?

–Es la historia real de una mamá ingeniera que adopta a una niña. Hasta allí es 100% real. Pero luego hablo del mundo de los proxenetas 2.0, que tiene que ver con mi investigación de documentalista, activista, investigadora. Hablo de unos proxenetas muy modernos, muy contemporáneos. También hay mucho de mí, de mi trabajo con fiscalías o escuchando a niñas muy jovencitas que fueron captadas, violadas y apaleadas. Hablo de cosas que son brutales, que podrían ser más ficción que realidad.

–¿Por qué la explotación sexual es el eje de su obra?

–Conocí a una víctima de trata hace 20 años. Ella quería lo mismo que yo, quería ser feliz, quería dar de comer a sus hijos. Lo mismo que quería yo, exactamente lo mismo. La diferencia era dónde había nacido ella y dónde yo. En ese momento la trata no era un delito. La que era puta era porque quería, decían. Aquella chica me habló de esclavitud y cautiverio, en Madrid en un piso del que no podía salir. Explotada, vejada, tenía una deuda. Yo quise contarlo y aprendí el oficio de realizadora para esta historia. Y al final se convirtió en mi propósito, porque soy mujer, madre y ser humano. Me doy cuenta de que hay cada vez más gente delgada de empatía y más gorda de yoísmo. En los jóvenes, eso es el consumo de la prostitución.

–¿Ha visto cambios desde entonces?

–Siento mucha frustración porque la legislación es de una laxitud tremenda y las leyes no cambian. La prostitución no es un delito en ninguna parte del país.

–¿Toda prostitución es explotación?

–Básicamente, sí. Cuando hablas con mujeres que dicen que eligen a los clientes y que ganan mucho dinero, ves que cuando se les pasa esa edad de los veintipico años entran en una rueda concebida para la explotación brutal. La prostitución 'mainstream' es joven y migrante, de mujeres a las que les falta oportunidades y con hijos menores a su cargo. Si hablas con ellas, dicen que lo han elegido, ¿pero qué otra alternativa tenían?

–¿Y la explotación 2.0 que menciona en el libro?

–Está superpoblado. Los 'sugar dad' y OnlyFans son entradas solapadas a la prostitución pura y dura. Lo hacen mayoritariamente mujeres y consumen los hombres. Ellas mandan vídeos que nunca jamás van a recuperar. Luego pueden sufrir sextorsión o ciberacoso. O quedan con esos mismos suscriptores, aunque con palabras muy modernas, pero es la prostitución de toda la vida. En el fondo, el que paga manda.

–¿Las actrices porno y de OnlyFans son prostitutas o artistas?

–Es prostitución filmada, para vender sexualidad y casi siempre luego suele haber una relación física. La pornografía es un incentivador de la prostitución y detrás de la prostitución está la trata. Es más de lo mismo, con captación de mujeres por su vulnerabilidad, con el mismo gancho: es tu cuerpo, tu libertad, vas a ganar mucho dinero, es fácil entrar. ¿Pero cómo se sale de ahí? Porque has dejado una huella digital brutal de todos esos vídeos. ¿Y cuánto duran esas actrices españolas? Nada.

–¿Qué simboliza Ava, su personaje protagonista, siempre martirizada y triste?

–Nosotros somos lo que hemos sido de niños, el acceso a la cultura, al deporte, al amor, a las caricias que tuvimos los primeros años de vida. La memoria emocional. Si está llena de palizas, maltrato, violaciones y abusos, vas a arrastrar monstruos durante toda la vida. A pesar del amor incondicional de su madre y de vivir en un sitio privilegiado, los monstruos vuelven a verla de vez en cuando. Ava es una persona muy estigmatizada.

–¿Usted libra una guerra perdida?

–Más que perdida, está parada, está en un dique seco. En España se habla de una ley integral contra la trata que no termina de salir. Se habla de condenar todas las caras del proxenetismo pero no se hace esa reforma legislativa. Además, ¿cómo estamos educando a nuestros chavales, para que piensen que es normal y tienen derecho a comprar a un ser humano?