Retrato de Santa Teresa de Jesús y San Barses de Edesa.

¿Qué santos se celebran hoy? Santoral del miércoles, 15 de octubre de 2025

Hoy se celebra, entre otros, la onomástica de la mística abulense Santa Teresa de Jesús

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Hoy, martes, 15 de octubre, el santoral cristiano celebra la onomástica de la mística abulense Santa Teresa de Jesús. Una figura llevada a la pequeña y a la gran pantalla en numerosas ocasiones, en una de las más célebres interpretada por Concha Velasco.

Santa Teresa es la primera mujer, junto a Catalina de Siena nonbrada doctora de la Iglesia. Fue la segunda hija de un segundo matrimonio de un judio converso. Santa Teresa es célebre tanto por sus conversaciones místicas con Dios como por haber reformado la orden carmelitana según su regla primitiva ayudada por San Juan de la Cruz, que hizo lo propio con la misma orden masculina.

Murió en Alba de Tormes en la noche del 14 de octubre de 1582, y en 1622 fue proclamada santa. El 27 de septiembre de 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 15 de octubre de 2024:

Santos de hoy

San Barses de Edesa

Santa Magdalena de Nagasaki

San Severo de Tréveris

Santa Tecla de Kitzingen

Beato Gonzalo de Lagos

Beato Narciso Basté Basté

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

