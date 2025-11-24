¿Qué santos se celebran hoy? Santoral del lunes 24 de noviembre de 2025 Hoy se celebra, entre otros, Santa Flora y Santa María de Córdoba

El Norte Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Hoy, lunes 24 de noviembre, el santoral celebra a las santas de Córdoba, Flora y María.

Santa Flora de Córdoba se educó bajo la educación cristiana, pero su hermano la denunció ante las autoridades musulmanas por sus creencias. Por ello fue llevada ante el magistrado y azotada, pero no renunció a su fe. Al no cambiar su parecer, Flora fue sometida a todo tipo de presiones y vejaciones tanto por las autoridades como por su propio hermano.

Según dice la tradición, camino a la iglesia cordobesa de San Acisclo, Flora y María se encontraron. María pensaba dedicar su vida a la oración, pero decidió defender su fe junto a Flora ante el Cadí, el juez musulmán. Como castigo, las dos santas fueron decapitadas, y sus cuerpos arrojados como alimento para perros y aves. Este triste episodio pasó a conocerse como «las mártires de Córdoba», y tuvo lugar en el siglo IX.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Flora de Códoba y Santa María de Córdoba

San Agustín Schoeffler

San Alberto de Lovaina

San Alejandro mártir

Santos Andrés Dung Lac y compañeros

San Colmano de Uama

San Crescenciano mártir

San Crisógono de Aquileya

Santa Firmina de Amelia

San José Tuan, sacerdote

San Juan Luis Bonnard

San Lucas Vu Ba Loan

San Porciano

San Protasio

San Romano

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario