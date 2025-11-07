El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

San Ernesto de Zwiefalten. El Norte
Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 7 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Ernesto de Zwiefalten

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:12

Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Ernesto de Zwiefalten.

Hay pocos datos sobre San Ernesto de Zwiefalten: se cree que nació en el siglo XII en Alemania. Entre 1141 y 1146 desempeñó el cargo de abad en el monasterio benedictino de Zwiefalten, en Wurtemberg.

La tradición sostiene que Ernesto dejó la abadía para tomar parte en la Segunda Cruzada, dedicándose a predicar en Persia y Arabia. No llegó a Jerusalén: en 1148 fue hecho prisionero y conducido a La Meca, donde, según se cuenta, fue sometido a torturas y murió mártir.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Amaranto de Albi

  • San Atenodoro de Neocesarea

  • San Baldo de Tours

  • San Cungaro de Congresbury

  • San Engelberto de Colonia

  • San Florencio de Estrasburgo

  • San Herculano de Perugia

  • San Hierón y compañeros

  • San Lázaro estilita

  • San Pedro Wu Guosheng

  • San Prosdócimo de Padua

  • San Wilibrordo

  • Beato Antonio Baldinucci

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

