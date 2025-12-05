Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 5 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

Hoy, viernes 5 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Sabas, conocido como 'el Santificado', nació en 439 en Capadocia y, tras una infancia complicada, ingresó muy joven en un monasterio, donde descubrió su profunda vocación religiosa. A los 18 años viajó a Tierra Santa y, después de formarse en varios monasterios, se retiró al desierto cerca de Jerusalén, donde en 483 fundó la célebre Gran Laura de Mar Saba, que se convirtió en modelo del monacato oriental.

Con el tiempo fue nombrado abad y archimandrita, guiando espiritualmente a los monjes de Palestina y defendiendo con firmeza la ortodoxia frente a diversas herejías. Su vida de oración, austeridad y liderazgo monástico dejó una huella decisiva en la tradición oriental. Murió en 532, y su legado perdura en la continuidad del monasterio de Mar Saba y en su reconocimiento como uno de los grandes padres del monaquismo cristiano.

También se conmemora San Geraldo de Braga fue un monje benedictino formado en el monasterio cluniacense de Moissac que, en 1095, fue elegido arzobispo de Braga, desempeñando un papel decisivo en la reorganización eclesiástica del norte de Portugal. Durante su episcopado impulsó profundas reformas: restauró la disciplina del clero, recuperó bienes de la diócesis, fortaleció la liturgia y consolidó el rito romano, contribuyendo a modernizar la Iglesia local. También se le atribuye haber bautizado al futuro primer rey de Portugal, lo que subraya su relevancia en los inicios de la monarquía portuguesa. Murió en 1108 durante una visita pastoral y pronto fue venerado como santo y protector de Braga. La tradición le atribuye el «milagro de la fruta», motivo por el cual cada 5 de diciembre se celebra su festividad con ofrendas en la capilla donde reposan sus reliquias.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 5 de diciembre de 2024:

Santos de hoy San Basso de Nisa

San Juan Almond

San Lúcido de Lucania.

San Dalmacio

San Pelagio

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

