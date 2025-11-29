Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 29 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Filomeno, mártir del siglo III nacido en Ancira, en la antigua Galacia. Durante las persecuciones ordenadas por el emperador Aureliano y el prefecto Félix, sufrió numerosos tormentos —incluidos suplicios con fuego y clavos— sin renunciar nunca a su fe. Su muerte, en medio de crueles torturas, simboliza la firmeza y la resistencia de los primeros cristianos ante la represión imperial.

También se recuerda a Santa Iluminada, una virgen cristiana que vivió en el siglo IV en Todi, en la región italiana de Umbría. Su existencia transcurrió en un periodo de transformación para el Imperio romano, cuando el cristianismo comenzaba a abrirse paso. Aunque no se conservan muchos datos concretos sobre su vida, la tradición la presenta como una mujer de fe profunda y entrega total a Dios, motivo por el que se la venera como ejemplo de virtud y piedad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Filomeno

Santa Iluminada

San Jacobo obispo

San Paramón

San Radbodo

Beato Alfredo Simón Colomina

Beato Dionisio de la Natividad (Pedro Berthelot)

Beato Eduardo Burden

Beato Federico de Ratisbona

Beato Guillermo Gigson

Beato Guillermo Knight

Beato Jorge Errington, Guillermo Gigson y Guillermo Knight, presbíteros y mártires

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

