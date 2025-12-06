Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 6 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Hoy, sábado 6 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Nicolás de Bari. Nacido en Patara (actual Turquía) a finales del siglo III, fue obispo de Mira y se convirtió en uno de los santos más venerados de la cristiandad oriental y occidental. Destacó por su caridad incansable, especialmente hacia los pobres, los niños y los perseguidos, y por su defensa de la ortodoxia en el Concilio de Nicea. Numerosos milagros se le atribuyen, como salvar a marineros en una tormenta o entregar en secreto dotes a tres jóvenes pobres, origen de la tradición de sus dádivas.

Tras su muerte hacia 343, sus reliquias fueron trasladadas a Bari en 1087, donde se convirtió en patrono de la ciudad y centro de peregrinación. Su figura inspiró al posterior San Nicolás popular, protector de navegantes, niños y necesitados.

El origen de un icóno de la Navidad

La figura de Santa Claus y Papá Noel se inspira en este San Nicolás por su fama de repartir regalos en secreto, especialmente por esa historia de las dotes entregadas a las tres jóvenes pobres. Su culto se difundió rápidamente por Europa y arraigó espcialmente en el centro. Así, en Holanda dio lugar a 'Sinterklaas', cuya tradición pasó a América con los colonos neerlandeses.

Ya en Estados Unidos, el personaje fue evolucionando en iconografía y carácter con el paso de los años hasta convertirse en el Santa Claus que hoy conocemos, asociado a la Navidad y la generosidad de estas fechas. Así, fue la caridad histórica de San Nicolás la que, muchos años después, conviritó en un símbolo universal la entrega y alegría navideñas.

También se conmemora a Santa Asela de Roma, considerada una de las primeras vírgenes consagradas del cristianismo, discípula espiritual de San Jerónimo y ejemplo de vida ascética en el siglo IV. Retirada desde muy joven a la soledad y la oración, llevó una existencia de ayuno, silencio y penitencia que impresionó incluso a su maestro, quien la describió como «la más sabia en la ciencia de Cristo». Murió en paz hacia el año 406, venerada por su humildad y por la radical entrega con la que encarnó el ideal de pureza de las primeras comunidades cristianas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 6 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

San Abraham de Kratia (tradicional),

Santa Dionisia de África y compañeros

San José Nguyen Duy Khang

San Obicio de Brescia

San Policronio de Constantinopla

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.