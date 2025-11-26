Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 26 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Silvestre Gozzolini, natural de Fabriano (Italia).

Silvestre fue un abad que, tras comprender profundamente la vanidad de los bienes mundanos, impresionado por la sepultura abierta de un amigo recientemente fallecido, se retiró al eremitorio, cambiando varias veces de lugar para ocultarse más de los hombres. Finalmente, en el desierto junto al monte Fano, estableció las bases de la Congregación de los silvestrinos, siguiendo la Regla de San Benito.

En esta jornada también se homenajea a San Conrado, nombre de origen germánico que significa «consejo audaz». En Constanza, en la región de Suabia (Alemania), San Conrado fue obispo y pastor ejemplar de su grey, que distribuyó generosamente sus bienes en beneficio de la Iglesia y de los pobres.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Alipio

San Amador

San Amonio

San Básolo de Reims

San Belino

San Didio

Santo Domingo Nguyen Van Xuyên

San Esiquio

San Estyliano

San Fausto

San Juan Berchmans

San Leonardo de Porto Maurizio

San Nicón

San Pacomio

San Siricio papa

San Teodoro obispo y mártir

Santo Tomás Dinh Viét Du

Beata Cayetana Sterni

Beata Delfina

Beato Hugo Taylor

Beato Humilde (Lucas Antonio) Pirozzo

Beato Jacobo Alberione

Beato Marmaduco Bowes

Beato Poncio de Faucigny

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

