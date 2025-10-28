Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 28 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Hoy, martes 28 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Simón Apóstol, el Cananeo o el Zelote, fue uno de los doce discípulos elegidos por Jesús. Su segundo sobrenombre indica su fervor religioso o posible pertenencia al grupo judío de los celotes, defensores de la ley mosaica.

Tras la Resurrección, predicó el Evangelio junto a San Judas Tadeo en regiones como Egipto, Persia y Siria, extendiendo el cristianismo a tierras aún paganas. Según la tradición, ambos sufrieron el martirio en Persia, siendo Simón crucificado o aserrado vivo, símbolo de su fidelidad hasta la muerte. En el arte se le representa con una sierra, instrumento de su suplicio.

También se conmemora a San Judas Tadeo, también llamado Judas de Santiago, fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es considerado autor de la Epístola de Judas del Nuevo Testamento. Primo de Cristo según la tradición, fue testigo de su ministerio y uno de los primeros en anunciar el Evangelio tras la Resurrección. Predicó en Judea, Mesopotamia y Persia, donde evangelizó junto a San Simón Apóstol, con quien compartió el martirio por negarse a abandonar la fe. Es venerado como patrono de las causas difíciles y desesperadas debido a los milagros que se le atribuyen a su intercesión.

Durante mucho tiempo, al ser confundido con Judas Iscariote, muchos fieles evitaban invocarlo, y según la tradición, compensó esa falta mostrando gran disposición a ayudar en casos imposibles. Uno de los milagros más difundidos relata cómo salvó a un rey de Edesa gravemente enfermo al llevarle una carta de Jesús, devolviéndole la salud de inmediato. A lo largo de los siglos se le atribuyeron otros prodigios de curación, reconciliaciones familiares y auxilios inesperados en desgracias. Por estos hechos, su devoción creció como símbolo de esperanza y fe en lo imposible.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 28 de octubre de 2024:

Santos de hoy

Nuestro Señor de los Milagros de Lima

San Abdías de Babilonia

San Abraham de Éfeso

San Alberico de Stavelot

Santa Cirila de Roma

San Eadsigo de Canterbury

San Farón de Meaux

San Ferrucio de Maguncia

San Fidel de Como

San Francisco Serrano y compañeros

San Germán de Annecy

San Ginés de Thiers

San Juan Dat

San Rodrigo Aguilar Alemán

San Salvio de Amiens

Santos Vicente, Sabina y Cristeta de Talavera

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

