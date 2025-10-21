Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 21 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Hoy, martes 21 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Hilarión, religioso anacoreta nacido en Tabatha, cerca de Gaza, hacia el año 291 considerado el fundador del monacato en Palestina. Tras estudiar en Alejandría, conoció a Antonio Abad (San Antón) y decidió seguir su ejemplo de vida eremítica en el desierto. Se retiró a la soledad, dedicándose a la oración, el ayuno y la penitencia, convirtiéndose en modelo de vida ascética y en guía espiritual de numerosos discípulos.

Su fama de santidad se extendió por toda la región gracias a los milagros que se le atribuían, como curaciones y expulsiones de demonios. Perseguido por su reputación, huyó varias veces buscando soledad, viviendo en Egipto, Sicilia y finalmente en Pafos (Chipre), donde murió hacia el año 372.

También se recuerda a Santa Celeste de Córdoba, una cristiana cordobesa que vivió en el Emirato durante el reinado de Abderramán II, época de persecuciones contra los cristianos en la península ibérica. Según la tradición, fue arrestada por profesar abiertamente su fe cristiana y, al negarse a renunciar a ella, fue condenada a muerte por decapitación. Al no conservarse datos extensos sobre su vida o ministerio, su figura se basa, en su mayoría, de la leyenda y tradición local. Se conoce que ya fue venerada como mártir por la Iglesia primitiva y se incluye su memoria entre los mártires de Córdoba.

Las reliquias de Santa Celeste permanecen parcialmente expuestas -son visibles los huesos de pies y una mano- en una urna de cristal frente al altar de la Iglesia de Santa Teresa la Nueva, en Ciudad de México, recogidas dentro de una efigie de cera vestida de novia.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 21 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Bertoldo de Parma

Santa Celia de Laon

San Dasio de Nicomedia y compañeros

Santa Úrsula de Colonia

Santa Laura Montoya

San Malco de Maronea

San Mauronto de Marsella

San Pedro Yu Tae-ch'ol

San Severino de Burdeos

San Vendelino de Tréveris

San Viator de Lyon

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.