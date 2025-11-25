El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Representación de San García de Arlanza. Ayto. Quintanilla San García
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 25 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Catalina de Alejandría y San García de Arlanza

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a Santa Catalina de Alejandría, una de las mártires más célebres de la Antigüedad cristiana, cuyo culto se difundió ampliamente desde la Edad Media. Según la tradición, fue una joven noble y extraordinariamente instruida que vivió en dicha ciudad y defendió públicamente la fe cristiana frente al emperador Majencio, llegando incluso a vencer en debate a varios filósofos paganos.

Tras negarse a renunciar a Cristo, fue atormentada y condenada a morir en la rueda de tortura, que —según el relato hagiográfico— se rompió milagrosamente. Finalmente fue decapitada hacia inicios del siglo IV. Su cuerpo, afirma la tradición, fue llevado por ángeles al monte Sinaí, donde hoy se levanta el célebre monasterio que lleva su nombre. Es patrona de los filósofos, estudiantes y bibliotecas por su sabiduría y valentía intelectual.

En esta jornada también se homenajea a San García de Arlanza, abad benedictino del monasterio de San Pedro de Arlanza en el siglo XI, nacido en Quintanilla San García (Burgos) y elegido abad hacia 1047. Durante su gobierno, fortaleció la comunidad gracias a generosas donaciones reales de reyes como Fernando I y Sancho II, y promovió la devoción trasladando las reliquias de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta a Arlanza.

Se le atribuyen milagros, como convertir agua en vino durante una bendición el Viernes Santo, y curaciones por su intercesión a través de su anillo abacial. Murió en 1073 y se le profesa devoción por su vida de oración, generosidad y su papel clave en la historia monástica y espiritual de Castilla.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 25 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Gonzalo de Mondoñedo

  • Santa Jucunda de Reggio

  • San Márculo de Numidia

  • San Maurino de Agen (local)

  • San Mercurio de Cesarea

  • San Moisés de Roma

  • San Pedro de Alejandría y compañeros

  • San Pedro Yi Hoyong

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

