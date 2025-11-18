Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 18 de noviembre de 2025?

San Román de Antioquia con la lengua en la mano, una de las torturas a las que fue sometido durante su martirio.

Hoy, martes 18 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Román de Antioquia, diácono cristiano martirizado hacia el año 303 o 304 durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Galerio. Se dice que proclamó con valentía la fe cristiana frente a los paganos, animando a los creyentes a resistir y no adorar ídolos.

Fue arrestado, condenado a morir en la hoguera, pero la lluvia apagó las llamas; luego, por orden imperial, le cortaron la lengua para silenciarlo, aunque continuó hablando según la tradición. Tras soportar torturas en prisión, finalmente murió estrangulado, según relata Aurelio Prudencio en su extenso himno.

También se recuerda a San Odón de Cluny. Nacido hacia 879 en el norte de Francia, se convirtió en una de las figuras centrales de la reforma monástica medieval. Ingresó en la abadía de Baume y luego en Cluny, donde sucedió a San Berno como segundo abad, impulsando una profunda renovación basada en la estricta observancia benedictina, la liturgia solemne y la vida comunitaria centrada en la oración.

Bajo su gobierno, Cluny se convirtió en un referente espiritual para toda Europa, extendiendo su influencia a numerosos monasterios. Destacó también por sus escritos, su defensa de la paz y su labor moralizadora ante nobles y reyes. Murió en Tours en 942 y fue venerado pronto como santo por su papel decisivo en la reforma religiosa del siglo X. Es considerado uno de los grandes arquitectos del monacato cluniacense.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 18 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Isabel de Hungría

Santa Victoria de Córdoba

San Acisclo de Córdoba

San Alfeo de Cesarea

San Aniano de Orleáns

San Florino de Rëmus

Santa Hilda de Whitby

San Hugo de Lincoln

San Hugo de Noaria

San Juan del Castillo

San Lázaro de Constantinopla

San Namacio de Vienne

Santos Zaqueo de Cesarea

Beato Josafat Kocylovskyj

Beato Lope Sebastián Hunot

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

