Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 17 de noviembre de 2025?

Hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Gregorio Taumaturgo, obispo, que, todavía adolescente, adoptó la fe cristiana; fue ampliando sus conocimientos en las ciencias sagradas y humanas y, una vez ordenado obispo, destacó por su enseñanza, sus virtudes y su labor apostólica. Por la multitud de milagros que llevó a cabo, recibió el sobrenombre de «Taumaturgo».

Siendo joven tuvo que desplazarse a Cesarea, en Palestina, para acompañar a una hermana, y allí conoció al más ilustre sabio de su época, Orígenes, que había establecido en esa ciudad una escuela de teología. Desde el primer encuentro Orígenes advirtió en Gregorio dotes fuera de lo común para el estudio y lo admitió en su renombrada escuela. Lo puso a leer cuanto los autores antiguos habían escrito sobre Dios, y el joven comprendió que lo verdaderamente admirable y verdadero acerca de Dios está recogido en la Sagrada Escritura; por ello se convirtió al cristianismo y fue bautizado.

También se recuerda a Santa Isabel de Hungría, que, siendo apenas una niña, contrajo matrimonio con Luis, landgrave de Turingia, con quien tuvo tres hijos; al quedar viuda, tras padecer numerosas desventuras y siempre inclinada a la contemplación de las realidades celestes, se retiró a Marburgo, donde en el hospital que ella misma había fundado abrazó la pobreza y se consagró al cuidado de los enfermos y de los pobres hasta su último aliento, a la edad de veinticinco años. .

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Isabel de Hungría

Santa Victoria de Córdoba

San Acisclo de Córdoba

San Alfeo de Cesarea

San Aniano de Orleáns

San Florino de Rëmus

Santa Hilda de Whitby

San Hugo de Lincoln

San Hugo de Noaria

San Juan del Castillo

San Lázaro de Constantinopla

San Namacio de Vienne

Santos Zaqueo de Cesarea

Beato Josafat Kocylovskyj

Beato Lope Sebastián Hunot

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

