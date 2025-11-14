Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 14 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:03 Comenta Compartir

Hoy, jueves 14 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Serapio , también conocido como de Inglaterra o San Serapio el Escocés, nació hacia 1179 y fue uno de los primeros frailes de la Orden de la Merced, dedicada a la redención de cautivos cristianos en tierras musulmanas. Tras una vida de soldado y peregrino en las Cruzadas al servicio del rey Ricardo Corazón de León, ingresó en la citada orden y se ofreció como rehén para liberar a cristianos prisioneros en Argelia.

Al no llegar el rescate a tiempo, fue cruelmente martirizado en 1240: lo ataron a una cruz en forma de aspa, le arrancaron los intestinos y luego le cortaron las extremidades. Su valentía y entrega total a los cautivos lo convirtieron en símbolo de caridad redentora. Fue canonizado por la Iglesia por su fe heroica y su martirio.

También se conmemora a Santa Trahamunda de Pontevedra, una joven virgen gallega nacida en la villa de Moaña, probablemente en el siglo VIII, durante la invasión musulmana de la península ibérica. Según la tradición, fue raptada por piratas musulmanes y llevada cautiva a Córdoba, donde permaneció muchos años sirviendo como esclava. Su fe inquebrantable la sostuvo en la adversidad y, tras rechazar renegar del cristianismo, sufrió persecución y encarcelamiento.

Se cuenta que un ángel la liberó milagrosamente, devolviéndola a Galicia sobre una palmera que brotó junto a su celda. Murió en olor de santidad en su tierra natal, y su sepulcro se venera en el monasterio de San Juan de Poio, donde es patrona.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 14 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Dubricio de Bardsey

San Esteban Teodoro Cuénot

San Hipacio de Gangres

San Juan de Traú

San Lorenzo O´Toole

San Nicolás Tavelic y compañeros

San Rufo de Aviñón

San Siardo de Mariëngaarde

San Teodoto de Heraclea

San Venerando de Troyes

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

