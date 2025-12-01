Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 1 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Hoy, domingo 1 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Eloy. Nació hacia el año 588. Aprendiz de platero, pasó a la corte gala para servir como tal, ascendiendo en influencia debido a su inteligencia. El rey Dagoberto pensó que era el hombre ideal para solucionar el antiguo contencioso que tenía con el vecino conde de Bretaña, lo envió como legado y acertó en la elección por el resultado favorable que obtuvo.

No es extraño que Eloy o Eligio pasara a ser solicitado como consejero de la Corona. Patrocinó la abadía de Solignac, a sus expensas nacieron otros en el Lemosin y, en París, la iglesia de San Pablo.

San Agerico fue un obispo y santo cristiano del siglo VI, originario de Bretagne, en la actual Francia. Es venerado especialmente en la región de Saint-Agrève, donde se cree que desempeñó un papel importante como líder religioso y predicador. Es conocido por su vida de piedad y dedicación a la fe .A lo largo del tiempo, se le ha considerado un santo protector y se le atribuyen varios milagros.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

San Alejandro Briant

San Ansano

Santa Cándida

San Castriciano

San Domnolo

San Edmundo Campion

San Eligio

San Evasio

Santa Florencia

San Leoncio de Frejus

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

