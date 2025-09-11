Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 11 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a los Santos Proto y Jacinto. Estos dos hermanos cristianos de origen griego vivieron en el siglo III en Roma y sirvieron como esclavos en la casa de Santa Eugenia, a quien convirtieron a la fe. Durante la persecución del emperador Valeriano (c. 257-259), fueron arrestados por negarse a renunciar al cristianismo y, tras crueles torturas, finalmente decapitados.

Sus cuerpos fueron sepultados en las catacumbas de Basila, en la Vía Salaria, lugar de gran veneración durante siglos. Fueron reconocidos como santos por aclamación popular en la Iglesia primitiva, siendo incluidos en el Martirologio Romano.

Asimismo, se recuerda a San Pafnucio de Egipto. También llamado el 'Confesor' o 'el Taumaturgo', fue un obispo egipcio del siglo IV, discípulo de San Antonio Abad y defensor del cristianismo en tiempos de persecución. Durante el reinado de Majencio sufrió tormentos por su fe: le arrancaron un ojo y le mutilaron una pierna, pero sobrevivió y se convirtió en una figura respetada de la Iglesia.

Participó en el Concilio de Nicea (325), donde se opuso con éxito a la obligación del celibato para los obispos y defendió el derecho de los clérigos casados a mantener sus matrimonios. Fue célebre por su austeridad, su oración constante y se le atribuyen varios milagros como la curación de enfermos (en las minas donde estuvo prisionero) o la conversión de pecadores solo con la señal de la cruz y la oración.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Nuestra Señora de Coromoto

San Adelfio de Luxeuil

San Daniel de Bangor

San Elías Espeleota

Santos Félix y Régula de Turico

San Juan Gabriel Perboyre

San Leudino de Toul

San Paciente de Lyon

San Sacerdote de Lyon

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.