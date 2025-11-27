Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 27 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:59 Comenta Compartir

Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a Santa Catalina Labouré. Nació en una familia de agricultores y quedó huérfana de madre a los ocho años, por lo que pidió a la Virgen que la tomara por madre. Desde niña deseó ingresar en la vida religiosa, pero su padre le negó varias veces el permiso porque tenía que quedarse a cuidar del hogar.

A los 24 años fue a ver a su hermana, que vivía en un convento; allí contempló un retrato de San Vicente de Paúl y reconoció en él al sacerdote que había visto en sueños, quien la había llamado a colaborar en la atención de los enfermos. En una de las apariciones, la Virgen le encargó que se encargara de hacer la Medalla Milagrosa. A partir de entonces comenzaron a producirse los milagros.

También se recuerda a San Andrés Tran Van Trong, mártir: fue encarcelado en China y sufrió castigos crueles por negarse a pisar la cruz; como pena fue degollado en tiempos del emperador Minh Mang.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Acacio mártir

San Acario de Noyón

SanBasileo obispo

San Fergusto

San Francisco Antonio Fasani

San Hurenarco

San Primitivo

San Sífrido de Carpentras

San Simeón Metafraste

San Virgilio de Salzburgo

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

