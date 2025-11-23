Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 23 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

Hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Clemente de Roma.

También conocido como San Clemente I, San Clemente de Roma es reconocido entre los denominados «padres apostólicos» por ser considerado sucesor directo de los apóstoles Pedro y Pablo. Su origen y biografía están envueltos en leyendas, y sus cartas lo identifican como obispo de Roma, cargo que ejerció durante aproximadamente diez años en el siglo I. Es reconocido como el cuarto papa.

San Clemente es venerado como santo y mártir; tras ser enviado al destierro en el Quersoneso Táurico (Crimea), fue arrojado al mar Negro con un ancla atada al cuello, sufriendo así el martirio. Se le atribuye la autoría de la famosa Epístola a los Corintios.

En esta jornada también se homenajea a Santa Lucrecia de Mérida, contemporánea de Santa Eulalia y también mártir en la misma persecución, es una figura prácticamente desconocida, de la que solo se tiene constancia por referencias de diversos autores, sin relatos detallados sobre su vida o martirio. Se sugiere que era virgen y muy joven, y la escasa iconografía disponible indica que fue decapitada, una forma común de ejecución romana.

A pesar de la falta de información, su recuerdo persiste en Mérida: una calle de la Barriada de S. Juan y un edificio de Telefónica en el polígono de Nueva Ciudad llevan su nombre.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Clemente de Roma

San Anfiloquio

Santa Lucrecia de Mérida

Santa Cecilia Yu So-sa

San Columbano

Santa Felicidad

San Gregorio obispo

Santa Mustiola

San Severino recluso

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

