Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 9 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:30

Hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Nuestra Señora de la Almudena.

Nuestra Señora de la Almudena es una de las devociones a la Virgen María. Es considerada patrona de la ciudad de Madrid y de su Archidiócesis. Los fieles la veneran en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, situada junto al Palacio Real de la Capital española.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Virgen de la Almudena

Dedicación de la Basílica de Letrán

San Agripino de Nápoles

Santa Eustolia de Constantinopla

San Jorge de Lodève

San Monaldo de Istria

San Orestes de Capadocia

Santa Sopatra de Constantinopla

San Ursino de Bourges

San Vitón de Verdún

Beata Carmen del Niño Jesús

Beato Enrique Hlebowicz

Beato Gracia de Cáttaro

Beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez

Beato Jorge Napper

Beata Juana de Signa

Beato Luis Beltrame Quattrocchi

San Rafael de San José

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

