Cómo explicar a un niño que su abuelo tiene alzhéimer Los psicólogos recomiendan implicar a los menores porque «si se esconde la enfermedad, llegan a imaginarse situaciones más dolorosas» EL NORTE Valladoldi Viernes, 21 septiembre 2018, 08:22

En numerosas ocasiones, cuando la enfermedad entra por la puerta, no somos consciente de que los niños necesitan saber y ser partícipes de lo que ocurre. Hoy, día mundial de la enfermedad de Alzheimer, es un momento perfecto para que los adultos tengan algunas pautas de cómo guiar a los chavales que conviven con personas que sufren demencia senil progresiva y crónica. Solo en Castilla y León son más de 100.000.

La principal duda que surge es la siguiente: ¿Mantenemos a los niños aislados o les damos información? Desde el Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) explican que «debemos implicar a los niños en lo que ocurre en la familia porque pueden ayudar y suelen estar deseosos de hacerlo. Si se esconde la enfermedad, llegan a imaginarse situaciones más dolorosas».

Eso sí, advierten, es importante ajustar la ayuda a su edad para evitar que adopten un rol de cuidador llevando a cabo tareas que no son propias de niños. Así que cada cosa a su tiempo.

Hasta los seis años...

... los profesionales recomiendan contestar a sus preguntas con sinceridad: «Al abuelo se le olvidan muchas cosas, se le puede olvidar cómo te llamas, cuántos años tienes, quién eres… Tiene una enfermedad que se lleva sus recuerdos poco a poco, pero esto no significa que no te quiera. Y lo más importante es que tú le quieres y se lo puedes demostrar con besos y abrazos».

De los seis a los doce años...

...se puede ampliar un poco la información sobre cómo funciona el cerebro: «La enfermedad de Alzheimer empeora con el tiempo. El abuelo no se pondrá mejor, pero, aunque no te conozca, siempre será tu abuelo». Además, aconsejan explicarles a los niños de esta edad lo que va sucediendo en cada momento de la enfermedad y cómo pueden ayudarle: «(En fase avanzada) Aunque no te hable, te siente. Puedes cogerle de la mano, llamarle por su nombre y estar con él sin decirle nada más».

A pesar de que el alzhéimer no tiene cura, existen actividades que retrasan la progresión de la enfermedad. Y es que para los niños ayudar a sus abuelos puede convertirse en un juego: «Existen ejercicios muy positivos como taparle los ojos y que reconozca objetos sencillos o compartir actividades cotidianas como regar las plantas, pasear, doblar y recoger ropa, pintar juntos, resolver puzles, escuchar música o bailar».

En la adolescencia...

... los padres pueden investigar y compartir sus descubrimientos con sus hijos. Además, es recomendable que participen en algunas tareas de supervisión del abuelo como ayudarle a vestirse, asearse u ordenar su habitación. «Con estas edades, los nietos pueden colaborar a estimular su memoria y a afianzar su identidad, pidiéndole que les cuente su historia, preguntándole por las épocas de su vida que mejor y más gratamente recuerda o ver álbumes de fotos con él, por ejemplo. Eso sí, con cuidado de que esta actividad no represente un 'examen' para la persona con alzhéimer», concluyen.