La DGT retoma los anuncios impactantes para frenar los accidentes 01:00 Fernando Grande-Marlaska, junto a Pere Navarro, en la Dirección General de Tráfico. / EFE/DGT Grande-MarlasKa cree «inaceptable, duro e hiriente ser insensibles ante tantas vidas que se pierden por errores evitables» J. LUIS ALVAREZ Madrid Lunes, 29 octubre 2018, 14:44

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retomado los anuncios impactantes para concienciar a los conductores de las consecuencias de los accidentes. La campaña, para la que se han presupuestado tres millones de euros, pretende «sacudir a la sociedad» y «ponerla frente una realidad terrible» a la que lleva la «violencia vial», según ha explicado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Unos anuncios enfocados tanto al puente que Todos los Santos, como a las próximas Navidades, cuando tanto los desplazamientos y como los excesos antes de ponerse al volante se multiplican.

«En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere?». Con esta pregunta comienzan los dos anuncios –que se emitirán en las cadenas de televisión, radio, internet, además de en medios escritos y vallas publicitarias-. En las imágenes hay fallecidos, heridos y familiares de las víctimas. El protagonista de los anuncios es el causante del siniestro. En uno de los espot experimenta las consecuencias cuando sobrevive al percance, como lo que ocurre si muere. Todo rodado en formato reportaje, pero sin necesidad de estrellar vehículos y ver como mueren sus ocupantes en el acto. Tal como ha reconocido el mismo director general de Tráfico, Pere Navarro, no es la campaña más dura, aunque si es impactante y necesaria para «llamar la atención y despertar de alguna manera a la sociedad».

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que ya son 30 años de campañas de concienciación en la DGT, «algunas de ellas durísimas», como la de 'Las imprudencias se pagan' de principios de los años 90, «cuando superábamos los 5.000 fallecidos en las carreteras y se planteó por primera vez la necesidad de actuar con firmeza». Ahora se retoma la línea más impactante, dado que se ha pasado de las 1.680 víctimas mortales en 2013 a las 1.830 de 2017, y «en 2018 los resultados no van a ser mucho mejores, porque que las cifras de estos últimos meses han sido pésimas y este Gobierno no va ocultarlas».

El titular de Interior ha explicado que «queremos dar un giro a esta tendencia y nos hemos planteado evitar más muertes, para lo que nos hemos planteado una política de seguridad vial activa». Entre otras medidas destinadas a «evitar comportamientos de riesgo en las carreteras» -entre las que está también la reforma del carné por puntos y de los reglamentos de la Ley de Seguridad Vial- se encuentra la campaña de concienciación presentada este lunes. «En ella que hemos querido cambiar el enfoque y no sólo mostrar las consecuencias de las víctimas después del accidente, sino dar a conocer cómo es la vida del que ha causado el siniestro y que sigue vivo», ha puntualizado.

De esta manera, el anuncio sitúa al espectador al «verse implicado en un accidente de tráfico que tiene consecuencias fatales». El ministro y juez en excedencia ha recordado que quien no respeta las normas al volante –distracción/móvil, velocidad o alcohol y drogas- y mata a alguien que cumple todos los preceptos incurre en la «violencia vial y la figura jurídica es homicidio imprudente».

Cara a cara

Grande-Marlaska se ha hecho responsable de todas las críticas que pueda recibir «nuestra campaña sobre lo que entendemos como seguridad vial, como lucha contra la violencia vial». «Sabemos que la campaña es dura, que puede recibir críticas y herir responsabilidades. Lo asumimos, porque lo que lo que nos parece inaceptable, duro e hiriente es ser insensibles ante tantas vidas que se pierden por errores evitables», ha manifestado el ministro, que ha agregado que en ello cuentan con el respaldo de las víctimas de los accidentes.

«A la sociedad no les gusta que se le ponga cara a cara con la responsabilidad, con lo que acontece, con lo frágiles que podemos llegar a ser. Nos sentimos invencibles en nuestro sistema. Ese tipo de realidades no queremos afrontarlas», ha añadido.

Pere Navarro ha advertido que cuando las cifras de víctimas mortales en accidente vuelvan a bajar «seremos más sutiles» con las campañas de concienciación, pero actualmente «es de manual «llamar la atención».

Por otro lado, el ministro del Interior, preguntado sobre el hecho de que el ex director general de Tráfico, Gregorio Serrano, se ha alojado en la residencia de huérfanos de la Guardia Civil, ha anunciado que ha pedido información al respeto sobre un hecho que ha dicho que, en su opinión particular, «no me parece lo más ético».