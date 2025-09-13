El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Adobe Stock

¿Cómo se resuelve una guerra?

Los mediadores son agentes esenciales en la resolución de conflictos, que acercan posturas, establecen bases para el diálogo y trabajan en las demandas posteriores. Una profesión en auge que se profesionaliza

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:00

Este mundo es un desastre. No lo aseguramos nosotros. Lo cantó la gran Donna Hightower hace ya más de medio siglo, en plena Guerra Fría, ... y su lamento fue un éxito en todo el planeta. Entonces, mientras los jóvenes de la época bailaban aquel hit de R&B, tenía lugar el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte, el Ejército norvietnamita invadía el sur del país asiático y concluía la primera contienda civil sudanesa. El planeta se antojaba el camarote de los hermanos Marx, atestado de odios, masacres y grupos armados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  6. 6 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  7. 7 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  9. 9

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Cómo se resuelve una guerra?

¿Cómo se resuelve una guerra?