La renovación del pacto de Estado contra la violencia de género tendrá 400 nuevas medidas

El presidente Pedro Sánchez anunció que «trabajamos ya en la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género», durante el acto del XX aniversario de la 'Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género', celebrado este lunes. En la ... propuesta de actualización que llevará el Gobierno a las Cortes Generales hay «400 nuevas medidas» que buscan proteger a los menores víctimas de la violencia vicaria, encarar los nuevos tipos de violencia surgida en estas dos décadas, como la violencia digital, y se enfocará en aspectos como la «violencia sexual, la trata o los matrimonios forzados», mantuvo Sánchez, que recordó a las 1.295 mujeres asesinadas por sus parejas o ex desde 2003. «Vamos a trabajar por la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. Es justo e imprescindible, porque para el Gobierno y la amplísima mayoría de las Cortes Generales es absolutamente prioritario».

Con datos como que esta ley ha permitido dos millones de denuncias, Sánchez evocó el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá: «Por lo que hemos visto en estas últimas semanas, a algunos operadores del derecho no les vendría mal revisar la formación (de perspectiva de género) a policías y fiscales. Es ahí donde menos sesgos machistas deberían existir. Hay interrogatorios que no mitigan dudas, las aumentan. La falta de empatía no debe hacer que una mujer se pregunte si vale la pena denunciar», exhortó Sánchez.

En el auditorio del Museo Reina Sofía, Sánchez tuvo palabras de recuerdo para Ana Orantes, la mujer que movilizó a la sociedad española cuando fue asesinada después de brindar testimonio en la televisión. «Pedía auxilio al conjunto de la sociedad, porque sabia cómo podía terminar aquello, pero el país no supo cómo responder», dijo el Presidente, que terminó con una advertencia. «Persiste el negacionismo de la ultraderecha, con importantes tribunas de poder, que infunden más dolor y miedo a golpe de mentira, como cuando hablan de denuncias falsas. Después de viralizarse en redes, los bulos inundan los móviles de nuestros hijos. Pero no hay nostalgia que edulcore ese mundo de ayer que ya no existe».