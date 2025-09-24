Así puedes configurar Google Discover para leer El Norte de Castilla Google renueva su plataforma de información y permitirá personalizarla para seguir a tus medios favoritos. Te contamos cómo puedes hacerlo

Todos los contenidos publicados en la edición digital de El Norte de Castilla se encuentran disponibles para los lectores a través de múltiples vías y canales, aunque la forma más completa para informarse es a través de la portada de El Norte de Castilla o mediante su aplicación para móviles y tabletas.

Ahora Google Discover, una de las plataformas más populares para consultar noticias, emprende una renovación que hace aconsejable realizar un sencillo paso para seguir al tanto de los mejores contenidos de la web. Una forma gratuita de seguir todo lo que ofrece esta redacción desde una aplicación que desde hace años viene instalada de fábrica en la mayoría de teléfonos móviles.

A continuación, desde El Norte de Castilla te ofrecemos todo lo que necesitas saber sobre esta herramienta, sus ventajas y cómo puedes empezar a seguirnos hoy mismo para no perderte esta experiencia.

¿Qué es Google Discover y cómo funciona?

Google Discover es un canal de contenidos informativos personalizado que se encuentra dentro de la aplicación de Google o Google Chrome; o simplemente deslizando la pantalla de inicio del móvil hacia la derecha en la mayoría de teléfonos Android. Su principal característica es que muestra artículos, vídeos y otras novedades sin tener que buscarlos de forma manual.

El objetivo de la herramienta es mantenerte informado de forma rápida, mostrándote contenido adaptado a tus gustos e intereses. Para lograrlo, los algoritmos de Google analizan tu «actividad en la web y en aplicaciones»; es decir, tus búsquedas, historial de navegación y los temas que más lees, con el fin de aprender cuáles son tus intereses y ofrecerte sugerencias relevantes.

Google se encuentra actualizando Discover para que sea un punto de partida «más útil y personalizado para explorar la web». Esto significa que ahora no solo se mostrarán artículos de noticias, sino también más tipos de contenido de editores y creadores, como publicaciones de X (Antes Twitter), Facebook, Instagram; o vídeos de TikTok y YouTube Shorts.

Podrás seguir viendo los contenidos de elnortedecastilla.es pero con un sencillo paso (dando al botón de 'seguir') te aseguras de tenernos siempre a mano.

Lo que ofrece El Norte de Castilla en Discover

Muchos de los contenidos de El Norte de Castilla, especialmente los más populares, se encuentran disponibles en Discover, aunque las mayores ventajas se disfrutan desde la propia aplicación de El Norte de Castilla, donde los usuarios tienen disponibles el 100% de los contenidos, incluyendo no solo noticias, sino análisis en profundidad, reportajes visuales, entrevistas o artículos de opinión con la mejor experiencia y la posibilidad de comentar.

No obstante, en Google Discover es posible seguir gratis algunos de los contenidos de El Norte de Castilla con funcionalidades más sencillas.

Cómo seguir las noticias de El Norte de Castilla en Google Discover

El acceso es rápido y sencillo: Puedes acceder a Discover de forma muy fácil desde tu móvil. En Android, generalmente basta con deslizar el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio. En un iPhone, basta con descargar la aplicación oficial de Google o de Google Chrome.

Guía paso a paso

• Abre Google Discover: si tienes un móvil Android, desliza el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio o abre la aplicación de Google (el buscador). Si usas un iPhone, abre la aplicación de Google o Google Chrome.

• Inicia sesión en tu cuenta de Google si no lo está. Para disfrutar de una experiencia personalizada, es fundamental que hayas iniciado sesión. Pulsa en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha y selecciona tu cuenta.

• Encuéntranos y síguenos: a medida que navegues por el feed, verás contenidos basados en tus intereses. Cuando aparezca una de nuestras noticias, verás un botón de «Seguir» en la parte superior derecha de la tarjeta (aún no aparece en algunos dispositivos). Solamente tienes que pulsarlo. También tienes la opción de mostrar un 'me gusta' pulsando sobre el clásico corazón rojo que se puede encontrar junto a las noticias.

También puedes ver nuestro perfil desde este enlace y pulsar en el botón '+ Seguir en Google'.

Redes sociales de El Norte de Castilla

Otras formas de no perderte nada y acceder a los contenidos más destacados de El Norte de Castilla en formato audiovisual es seguirnos en nuestras redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y X (Antes Twitter).

¿Cuáles son las ventajas de configurar Google Discover?

Utilizar Google Discover tiene varias ventajas, partiendo de una máxima personalización de los contenidos que aparecerán en función de nuestros intereses. Al contrario que en las aplicaciones de periódicos como El Norte de Castilla, que muestran el 100% de su contenido, en esta aplicación de Google se muestra lo más popular, curioso y debatido que ofrece cada día la actualidad.

Los cambios anunciados por Google supondrán además que desde este espacio se podrá visualizar contenido de las principales redes sociales, entre las que también se encuentran los perfiles de El Norte de Castilla.

¿Y qué es Google News?

Además de a través de Google Discover, también puedes mantenerte informado a través de Google News. Aunque se trata de servicios diferentes, ambos permiten seguir a tus medios favoritos. También puedes encontrar a El Norte de Castilla y seguir su página de Google News para no perderte ninguna de las actualizaciones importantes a través de este enlace de Google News.

La actualidad de El Norte de Castilla en WhatsApp

Al seguir a El Norte de Castilla en Google Discover y Google News, te aseguras de tener siempre a mano la información actualizada que se elabora cada minuto desde esta redacción. Recuerda, además, que tienes disponibles también a través de nuestro canal de WhatsApp un resumen de cómo se presenta el día cada mañana a primera hora y de lo más destacado de la jornada a última hora de la tarde.

El Norte de Castilla continúa así, 171 años después de su fundación, como pionero de la actualidad diaria de Castilla y León comprometido con sus lectores.

