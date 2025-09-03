El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer en una residencia de mayores. EP

Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años

Por la falta de cuidados a unas lesiones que requirieron de amputación y derivó en insuficiencia cardiaca, la Audiencia Provincial de Sevilla también ordena una indemnización de 170.000 euros

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:54

Por la continua omisión de cuidados a las lesiones que tenía una mujer de 81 años, dos enfermeras y una médico de un geriátrico han ... sido condenadas a prisión e inhabilitación profesional por la Audiencia Provincial de Sevilla. La señora M., nacida en 1924, padecía enfermedades crónicas cardiacas y pulmonares, diabetes y tenía las secuelas de un accidente cerebral. Con una vida inmóvil y total dependencia, sus familiares confiaron en un centro «socio-sanitario» especializado para su cuidado. Sin embargo, a los dos meses aparecieron úlceras en sus talones que empeoraron día a día, hasta que tuvo que ser ingresada con «mucho facelo y olor a infección», indica la sentencia, conocida este miércoles. La evolución de las lesiones, agravadas por la falta de cuidados, hizo que un mes después se amputara su «miembro inferior izquierdo» y se hicieran otros procedimientos invasivos en el otro pie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  3. 3

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  4. 4

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  5. 5

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  6. 6

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  7. 7

    Carnero sobre la obra de la estación de tren: «Los tribunales lo dilucidarán»
  8. 8

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  9. 9

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  10. 10

    Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años

Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años