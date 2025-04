Las principales diferencias entre las zonas vitivinícolas de Castilla y León

Este es el mapa orográfico de Castilla y León (como bien sabrá el lector). En él todo lo que no está coloreado en blanco, figura dentro de esta comunidad autónoma. Además, los diferentes colores representan la altitud, por lo que se muestra que la región está rodeada por sistemas montañosos, salvo en la frontera con Portugal, donde se encuentra la depresión de los Arribes del Duero.

Esta herramienta es la favorita de Bruno Criado del Rey Sáez, socio fundador de Tempranillo Wine Tours, para mostrar a los visitantes las características de la tierra castellano y leonesa y de sus vinos. En el anterior artículo de La bodega de El Norte, detalla por qué en la provincia de Valladolid se dan las condiciones específicas para hacer buenos vinos, pero no solo en el centro de la meseta se cultiva vid, hay otras zonas, con diferente clima y orografía que también destacan por sus buenas elaboraciones que merecen una mención en esta segunda parte.

Los vinos castellano y leoneses que rodean al Duero

El centro de este mapa, y de Castilla y León, es la cuenca hidrográfica del Duero, donde el agua fluye por superficie en la red fluvial del Duero o por escorrentía subterránea. En el centro geográfico de la comunidad autónoma está Valladolid. Si desde esta ciudad se persigue el río hacia su desembocadura, encontramos la D.O. Toro, que incluye el oeste de la provincia de Zamora y parte del este de la de Valladolid, en los términos de San Román de Hornija, Villafranca del Duero, Pedrosa del Rey y Tordesillas. Esta denominación destaca por sus vinos tintos elaborados con Tinta de Toro.

El clima es continental extremo, con influencia atlántica, con inviernos fríos en los que hay frecuentes heladas y veranos muy calurosos. Además de una gran oscilación térmica entre el día y las noches que favorece una buena maduración de la uva. Lo que se traduce en vinos intensos, con estructura y carácter. Además de una gran capacidad de envejecimiento debido a la alta concentración de taninos y la buena acidez.

Si en vez de seguir el Duero hacia su salida al mar, se va hacia su nacimiento, la zona de viñedos más señalada es Aranda de Duero. En la provincia de Burgos, los suelos son similares a los vallisoletanos y aunque la altitud es mayor, la mayor parte del viñedo está en zonas bajas. Esta provincia concentra la mayor producción vitivinícola de la Ribera del Duero. Además de en las laderas del Valle del Duero, los viñedos están en los páramos. «Ahora hay bastante viticultor que está plantando en el páramo, porque con el calentamiento global, se necesita que madure más tarde la uva», comenta Criado del Rey.

El Bierzo, un vino singular como la tierra en la que se cultiva

Una zona vitivinícola con unas condiciones totalmente diferentes es El Bierzo. En esta región de la provincia de León el clima es más atlántico con una mayor pluviometría. «Se parece más al clima gallego». «Es como un pozo y no tiene las temperaturas tan bajas que tenemos (en Cigales) por las noches en verano, el terreno no tiene nada que ver, tiene pizarra», comenta el dueño de Tempranillo Wine Tours.

Otra de las diferencias es la variedad de uva que producen, mencía para los vinos tintos y godello para los blancos. Las vides que mejor se han adaptado al paso de los siglos a las condiciones de El Bierzo.

1 /

Cebreros, vino de Ávila, no de Madrid

Otra de las zonas de Castilla y León, que no tiene nada que ver con la meseta, vitivinícolamente hablando, es Cebreros. Antes pertenecía a la D.O. Vinos de Madrid, no obstante, desde el 2017 ya tiene su propia denominación: la D.O. Cebreros. En ella se elaboran vinos en mayor altitud, entre 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, las viñas están en terreno granítico y pizarroso y las uvas que más destacan son la variedad garnacha para tintos y albillo real en blancos.

«Vinos totalmente diferentes, bodegas modernas. Vinos muy frescos, la garnacha aporta mayor acidez y te da vinos muy fresquitos, no tiene nada que ver con el centro», detalla Bruno Criado del Rey sobre esta zona donde el clima es «al revés que en la meseta, mediterráneo con influencia continental». Noches más frías debido a la mayor altitud, y vinos «que no tienen ese potencial para envejecimiento que sí que encontramos en vinos de Ribera del Duero y de Toro».