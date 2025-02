El Papa cumple una semana hospitalizado mientras surgen especulaciones sobre una posible renuncia

Se cumple hoy una semana desde que el Papa fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una infección polimicrobiana en los pulmones que ... acabó derivando en una neumonía bilateral. Francisco, según ha informado este viernes el Vaticano, ha pasado «bien» la noche, se ha levantado y ha desayunado. Los partes médicos de los dos últimos días hablan de una «leve mejoría» en sus condiciones clínicas y en los resultados de sus últimos análisis de sangre, invitando así a un optimismo moderado después de que saltaran las alarmas el pasado martes, cuando se supo que sufría una neumonía bilateral agravada por una bronquitis asmática y una bronquiectasias (dilatación de los bronquios).

El cuadro clínico resulta en cualquier caso «complejo» para una persona de 88 años y que sufrió otras infecciones en las vías respiratorias durante los dos inviernos anteriores. Se espera que entre hoy y mañana los médicos tengan más información sobre la respuesta que está teniendo el Papa al nuevo tratamiento que le pusieron al descubrir la neumonía, que en cualquier caso está localizada en algunos «focos» y no ha afectado a los pulmones en su totalidad. Tampoco tiene fiebre y continúan «estables» sus «parámetros hemodinámicos», es decir, que la infección pulmonar no ha afectado al corazón. De hecho, en los últimos días ha retomado durante algunas horas su trabajo aunque los médicos le habían prescrito «reposo absoluto».

Mientras sigue ingresado en el hospital Gemelli, hay miembros de la jerarquía eclesiástica que han comenzado a reconocer en público que existe la posibilidad de que Francisco renuncie al pontificado si, cuando reciba el alta médica, no se encuentra con las condiciones físicas necesarias para seguir adelante con el cargo. «Si tuviera dificultades graves a la hora de desarrollar su servicio, tomará una decisión», señaló el cardenal Gian Franco Ravasi, antiguo responsable del 'ministerio' de Cultura vaticano. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ya se refirió en los días anteriores a esta misma posibilidad. «Si ve que no puede atender bien su misión, tanto él como otros Papas que vengan puedan dejar el primado», señaló en Canal Sur Radio.

La renuncia de Benedicto XVI

Francisco ha dejado claro en diversas ocasiones que no tendrá problema en seguir los pasos de Benedicto XVI y renunciar al pontificado si no se encuentra con las facultades físicas o mentales suficientes para desempeñar el cargo. De hecho, incluso dejó preparada su renuncia como obispo de Roma desde poco después de su elección en marzo de 2013. Lo hizo al darle una carta al cardenal Tarcisio Bertone, en aquella época secretario de Estado, el 'número dos' de la Santa Sede, en la que explicaba que en caso de impedimento «por cuestiones médicas», no seguiría liderando la Iglesia católica. Lo desveló el propio Bergoglio en una entrevista con 'Abc' publicada en 2022 en la que, en cualquier caso, subrayaba que «se gobierna con la cabeza, no con la rodilla», por lo que no iban a ser los problemas de movilidad que arrastra estos últimos años las que le llevaran a renunciar.

La diferencia es que ahora afronta «una dificultad estructural que afecta a una función vital fundamental como es la respiración», como destacó en el 'Corriere della Sera' Ravasi, quien destacó que «una cosa es la rodilla y otra cuando uno siente que el cuerpo entero está en dificultad». «Todo es posible», manifestó por su parte el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella. Estas especulaciones sobre una eventual renuncia de Francisco no han gustado nada al decano del Colegio Cardenalicio, el purpurado italiano Giovanni Battista Re, quien ha invitado a «no inventar cosas» y ha asegurado en declaraciones a 'La Repubblica' que «dentro de unos días el Papa volverá al Vaticano».