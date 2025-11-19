El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta. R. C.

El Papa adelanta que habrá «consecuencias» tras la investigación al obispo español acusado de abusos

«Espero que las víctimas encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos», asegura León XIV

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

Habrá «consecuencias» una vez que concluya la investigación a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, al que el Vaticano investiga desde hace dos semanas ... tras haber sido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad cuando estaba al frente del seminario de Getafe en los años 90 del siglo pasado. Tras concluir su habitual jornada de reposo en Castel Gandolfo y antes de regresar a Roma, el Papa León XIV habló ayer por la noche acerca del caso del primer obispo español acusado de pederastia.

