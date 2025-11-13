La nueva consola Steam Machine: especificaciones, precio y fecha de salida Este nuevo dispositivo tecnológico pretende competir contra la Play Station, XboX y Nintendo Swtich

La nueva consola Steam Machine, diseñada por Valve, ha causado revuelo en la comunidad gamer con su anuncio oficial de lanzamiento. La consola busca combinar lo mejor de la experiencia de juego en PC con la versatilidad de la Play Station, XboX o Nintendo Switch.

Además, el usuario tendrá la posibilidad de añadir sus propias aplicaciones al equipo, incluso reemplazando totalmente el sistema operativo, como si fuera un ordenador. Es decir, SteamOS permitirá ejecutar juegos, por ejemplo, de Windows sin necesidad de tener instalado el sistema de Microsoft.

¿Cómo se podrá jugar?

Esta nueva consola tendrá la particularidad de que se podrá jugar con diferentes variantes. En primer lugar, seguirá la corriente habitual de jugar como una videoconsola al uso a través de un monitor o la televisión. También podrá utilizarse un visor de realidad virtual compatible como las Steam Frame VR. Además estará la opción más similar a la de la Nintendo Switch, con una pequeña pantalla que ya incorpora los mandos.

¿Cuáles son las especificaciones de esta nueva consola? RAM: 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6

Alimentación: Fuente de alimentación interna, CA 110–240 V

Almacenamiento: dos modelos (SSD NVMe de 512 GB o 2 TB)

CPU: AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4 de 6 núcleos y 12 subprocesos

GPU: Arquitectura semipersonalizada RDNA3 de AMD con 28 CU

Wi-Fi: 6E

Bluetooth: 5.3

Vídeo: DisplayPort 1.4 (hasta 4K a 240 Hz con HDR y FreeSync) y HDMI 2.0 (hasta 4K a 120 Hz con HDR y FreeSync)

¿Cuánto costará la nueva consola?

Aún es pronto para conocer el precio exacto de la Steam Machine, pero todo apunta que los precios oscilarán entre los 600 y 800 euros, aunque aún está en fase de desarrollo, por lo que podría variar. Según apunta Velve costará más o menos como un PC de especificaciones similares.

¿Cuándo podrá comprarse la Steam Machine?

La fecha exacta de lanzamiento aún es una incógnita, pero todo apunta que será a principios de 2026. Así, la nueva Steam Machine promete redefinir la forma en que los jugadores interactúan con los títulos de PC. Con su poderoso hardware, software optimizado y la flexibilidad del ecosistema Steam, no solo atraerá a los fanáticos de Valve, sino también a quienes buscan una alternativa viable a las consolas tradicionales.