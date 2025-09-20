El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Narcolanchas EP

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

El accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:31

Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la ... Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras