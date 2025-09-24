Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos La conocida colaboradora de 'Día a Día' murió el pasado domingo 21 de septiembre

La periodista Mariví Fernández Palacios murió el pasado domingo 21 de septiembre a los 82 años. La mítica colaboradora es recordada por su participación en el programa 'Día a Día' presentado por María Teresa Campos entre 1996 y 2004, tal y como confirmó la Asociación de la Prensa de Madrid.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló su carrera profesional en diferentes medios de comunicación, resaltando su papel en radio y televisión. Coincidió con Campos por primera vez en los 90 cuando sustituyó a Iñaki Gabilondo en 'Hoy por Hoy'.

Siempre mostró un profundo respeto y admiración hacía María Teresa Campos: «Contactamos muy bien. Era muy buena jefa, muy buena jefa». Después de acompañarle en su paso por la televisión pública, la siguió a una nueva cadena: «Tuvo el detallazo de llevarse a todo el equipo».

Mariví Fernández destacó por sus conocimientos en el mundo 'celebritie' y por sus información respecto a la Casa Real, ya que cubrió las bodas de la infanta Elena y la infanta Cristina. Además se marchó a Estados Unidos para cubrir todo lo relacionado con Hollywood, recordando la noche en la que Pedro Almodóvar ganó un Oscar (año 2000), y al que interceptó a su salida: Fue una superexclusiva. Lo mandamos por la noche y, ya por la mañana, María Teresa Campos abrió su programa con él«.

