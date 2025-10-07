El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Papa viajará a Turquía el 27 de noviembre. Efe

León XIV viajará a Turquía y Líbano en su primera gran gira internacional

Israel considera que la 'mano derecha' del Papa «mina las esperanzas» de paz por calificar de «inhumana» la guerra en Gaza

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 7 de octubre 2025, 14:51

León XIV ha querido esperar más de seis meses para emprender su primer viaje internacional desde que fue elegido obispo de Roma, el pasado 8 ... de mayo. Será el 27 de noviembre cuando el Pontífice estadounidense llegue a Turquía para participar en el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito en el diálogo entre la Iglesia católica y la ortodoxa. Permanecerá en el país euroasiático hasta el 30 de noviembre, cuando proseguirá su primera gira internacional visitando Líbano, según ha informado este martes el portavoz vaticano, Matteo Bruni, sin dar a conocer el programa del viaje, que se publicará más adelante.

