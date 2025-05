Illa «refundará» en un mes el organismo autonómico que tutela a los menores vulnerables

El Govern catalán ha anunciado este martes su intención de acometer una transformación en «profundidad», una «refundación» en la DGAIA, el organismo público que se ... encarga de la atención de los menores y adolescentes en situación vulnerable. La DGAIA está en el ojo del huracán, tras el estallido del caso de la niña que estaba viviendo en un centro bajo el paraguas de la Generalitat y que fue violada y prostituida por una red de pederastas entre 2020 y 2021. Esta entidad está bajo la lupa también después de que hayan trascendido investigaciones de la Sindicatura de Cuentas o de la Oficina antifraude de Cataluña por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos o ayudas.

La consejera de Derechos Sociales del Govern ha solicitado su comparecencia en el Parlament para dar cuenta del informe interno que está elaborando su departamento sobre el caso de la menor. Se trata de identificar hasta qué punto falló la administración, toda vez que la menor vivía en un centro bajo la guardia de los organismo públicos y nadie en ese centro detectó nada durante los dos años (2020-2021) en que la chica fue violada de manera continuada. La denuncia, de hecho, llegó a partir de un cliente de la red de pederastia que se echó para atrás al comprobar que la chica era menor. El PSC, ERC y los comunes, mientras, han pactado impulsar una comisión de investigación, que pondrá el foco hasta 2011.

La Generalitat tiene previsto presentar la nueva DGAIA en tres o cuatro semanas. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que los cambios no serán quirúrgicos, sino profundos. El caso de la niña de 12 años, conocido días atrás después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación, no ha hecho si no constatar que la reforma de calado «es más necesaria que nunca», según Paneque.

Según el Govern, lleva tiempo trabajando en estos cambios. A los seis meses de su nombramiento, la Generalitat cesó a la directora de la DGAIA. Sustituyó a una persona que llevaba seis años en el cargo. La administración catalana no dio explicaciones de por qué relevó a la directora que solo llevaba medio año al frente del organismo. Paneque ha justificado este martes los cambios en la cúpula de la entidad que gestiona la atención a la infancia al hecho de que el diagnóstico interno ha concluido que hace falta una transformación de arriba abajo en la entidad pública.

El Govern, de momento, evita la autocrítica sobre el caso de la menor, que se produjo bajo el mandato de otros gobiernos, pero cuya difusión en los medios ha precipitado los cambios. Y es que, hace solo una semana, la administración catalana reclamaba calma y esperar al resultado del juicio antes de sacar conclusiones sobre los protocolos.

La Fiscalía reclama 107 años de cárcel para Teófilo Lapeña, presunto agresor sexual de la menor de 12 años y responsable de la red de pederastas. El caso está pendiente de que la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio, que podría ser dentro de un año. El principal investigado, de 45 años, está acusado de violación y de ofrecer a la chica a otros hombres para que la agredieran sexualmente, a sabiendas de que era menor. La víctima, personada como acusación particular, pide 108 años de cárcel. Además, hay otras dos causas penales en curso, en las que está implicado el principal sospechoso junto a otros quince investigados.