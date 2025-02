La historia del chileno tragado por una ballena

El Norte Valladolid Jueves, 13 de febrero 2025, 20:03 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

El 8 de febrero, un padre y su hijo fueron sorprendidos por una ballena jorobada en bahía El Aguila, en Punta Arenas, Chile. Adrián Simancas, el joven de 23 años, quién fue embestido por el ejemplar marino, relató que «fue un momento bien intenso» y el mismo pensó «que me había tragado».

Padre e hijo tenían pensado navegar hasta la isla Nassau cuando a las dos horas de trayecto ocurrió el suceso. «Atravesamos la bahía antes de llegar al faro y seguimos andando desde el faro en línea recta hacia la otra punta, al final de bahía El Aguila. Llegando al final fue que pasó eso».

El progenitor, quién grabó el video, había realizado varios viajes en kayak por la zona del estrecho de Magallanes, a diferencia del retoño, que nunca había llegado a completar la ruta.

Además, Adrián comentó que media hora antes visualizó un chorro de agua saliendo desde la superficie, pero no llego a pensar que se encontraría tan cerca del animal. «Primero sentí como un golpe que me levantaba hacia atrás, pensé que era una ola, pero cuando sigo sintiendo esto, en menos de un segundo, ese impacto tan fuerte que supe que no podía ser una ola, porque sería un tsunami o algo raro» narraba el hijo.

Tanto el padre como el hijo sabían que por la zona podrían encontrarse con orcas las cuales consideran más agresivas. En el vídeo se puede ver que los dos reaccionaron con calma y supieron hacer frente a la situación puesto que contaban de una amplia experiencia en navegación por los ríos de la zona sur del país.

