Los mossos se han hecho cargo de la investigación. R. C.

Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona

Hay un detenido que, al parecer, vivía con la víctima en un piso 'okupa' de Vilanova i la Geltrú

J. A. G.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:34

Operarios del servicio de limpieza municipal de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, han hallado este sábado el cadáver de una persona en el interior ... de una maleta que se encontraba junto a un contenedor de basura en la plaza del Enxaneta de la localidad barcelonesa, según han confirmado fuentes policiales. Medios locales de Vilanova i la Geltrú han informado que de momento hay un detenido relacionado con este macabro hallazgo. Al parecer, el arrestado convivía con la víctima en un piso 'okupa' de una barriada del municipio, donde se habría producido la muerte.

