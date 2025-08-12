El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península Las zonas afectadas son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, consumiendo miles de hectáreas que han provocado la evacuación de civiles

Miguel. G. Casallo Martes, 12 de agosto 2025, 09:32 | Actualizado 10:17h. Comenta Compartir

El Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. La medida busca coordinar y reforzar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades autónomas más afectadas.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, activó la madrugada de este martes la fase de preemergencia, lo que ha permitido al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) iniciar un protocolo de comunicación reforzada con los centros autonómicos para realizar un seguimiento integral de la situación y anticipar la evolución de los focos. Barcones ha convocado también una reunión urgente del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para evaluar la emergencia, con la participación de responsables de Transición Ecológica, la Aemet y Defensa, entre otros organismos.

Castilla y León, entre las regiones más afectadas

Castilla y León afronta actualmente once incendios activos, cinco de ellos en nivel de gravedad dos. En Zamora, los fuegos de Molezuelas de la Carballeda y Puercas han obligado a evacuar a vecinos de hasta ocho municipios, además de provocar el corte de varias carreteras comarcales y provinciales. En León, los incendios de Yeres, Paradiña y Llamas de Cabrera mantienen en alerta a los equipos de extinción. El de Yeres ha afectado al paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y ha forzado el desalojo o confinamiento de unas 800 personas.

Navarra y Andalucía, en vigilancia extrema

En Navarra continúa estabilizado el incendio de Carcastillo, donde los bomberos realizan labores de refresco y control de puntos calientes, aunque las altas temperaturas y la baja humedad mantienen el riesgo de fuego en niveles extremos.

En Tarifa (Cádiz), un incendio declarado este lunes ha obligado a desalojar a miles de personas y mantiene el operativo en situación operativa 1. Las labores de extinción, coordinadas por el Plan Infoca, se han centrado en proteger las urbanizaciones de Atlanterra y establecer líneas de defensa frente a las llamas. Este siniestro llega pocos días después de que se extinguiera otro fuego en el paraje de La Peña, que afectó a 283 hectáreas y provocó desalojos preventivos.

Tragedia en Tres Cantos

En la Comunidad de Madrid, el incendio que afecta a Tres Cantos se ha cobrado la vida de un hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia de la víctima y ha recordado que el país se encuentra en «riesgo extremo» de incendios, instando a la ciudadanía a extremar la precaución.

Noroeste peninsular también sufre el embate del fuego

El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y ha obligado en las últimas horas a desalojos en Maceda y Chandrexa de Queixa, donde arden ya más de 3.000 hectáreas. La Consellería de Medio Rural ha activado la Situación 2 por riesgo para viviendas en varias parroquias de ambos municipios. Durante la madrugada, cinco personas tuvieron que ser evacuadas en A Senra (Chandrexa) y otras cuatro en Calveliño do Monte (Maceda), donde se realizó un contrafuego para proteger la aldea.

En Portugal, más de 1.700 bomberos combaten cuatro grandes incendios, principalmente en la mitad norte del país, con zonas críticas en Vila Real, Trancoso, Covilha y Tabuaço. Las autoridades lusas han recibido el apoyo de dos aviones Canadair enviados por Marruecos y mantienen la alerta tras un verano que ya ha calcinado unas 60.000 hectáreas.

Interior recuerda que la fase de preemergencia no implica la dirección estatal de las operaciones, que sigue correspondiendo a las comunidades autónomas, pero sí permite reforzar la coordinación y movilizar recursos de la Administración General del Estado ante una de las olas de incendios más graves de los últimos años.