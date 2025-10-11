Cada uno de nosotros es el resultado de la combinación entre su ADN y las circunstancias ambientales en las que le ha tocado vivir. Pero, ... con frecuencia, las ciencias sociales han ignorado o al menos minusvalorado el primero de los componentes, quizá porque escapa al ámbito de actuación de los poderes públicos. Juan Ramón Ordoñana, nacido en Vitoria y afincado desde los años ochenta en Murcia, en cuya Universidad es catedrático de Psicobiología, habla de todo ello en 'Eres tu ADN' (Ed. Ariel), escrito junto a Roberto Colom. Ordoñana ha sido investigador visitante en Londres, Ámsterdam y Brisbane y es miembro de la Asociación de Genética de la Conducta.

- El ADN influye y mucho en nuestra vida. El problema es que la política solo puede incidir en los aspectos ambientales. ¿Eso es lo que oculta el peso del ADN?

- Hay una cierta tendencia general, desde la Segunda Guerra Mundial, a dar más peso a los factores ambientales y casi a negar lo que puede suponer el ADN. En la Universidad, por ejemplo, la gente no quería meterse en jardines haciendo investigaciones sobre este asunto por temor a no poder publicar o a ciertas acusaciones. Pero eso ya no es así porque hay muchas evidencias científicas sobre su importancia.

- En su libro critican a las Ciencias Sociales por pensar que al transformar la sociedad estaríamos cambiando también a los individuos.

- Pero sin que eso signifique que no debemos cambiar la sociedad. Por supuesto que hay que cambiarla. Para algunos autores, el gran error de Marx fue no tener en cuenta las circunstancias individuales. Hay que ser conscientes de ellas y debemos trabajar con eso. Muchos programas de actuación pública no obtienen los resultados esperados precisamente por ignorar esas circunstancias. Solo un ejemplo: la mejor forma de mejorar la inteligencia de los niños sería cambiarlos de familia porque la influencia de esta es sostenida en el tiempo. En cambio, si se trata de un programa en la escuela, en cuanto acaba los resultados caen.

Factores propicios

- El ADN explica que algunos sean más propensos a deprimirse, enfadarse, enamorarse, aprender con más dificultades, envidiar o liderar. Eso de liderar es relevante. Se dice que hay quien ha nacido para ello y quien, pese a ser muy inteligente, no lo ha hecho.

- La palabra clave es influir. Hay características genéticas que dan facilidad para que alguien sea líder o para otras cosas. Es así: existe gente que vale más para unas tareas que para otras. Pero eso se valora de maneras muy diferentes. Un psicópata, por ejemplo, puede ser un héroe en una guerra y un absoluto inadaptado y un ser problemático en una sociedad en paz, un verdadero paria.

Selección genética «La cuestión es quién puede hacerla, porque nadie se preocupa por elegir las mejores características para vivir en Sudán del Sur»

- La lotería genética es injusta, como la lotería en general. Pero, ¿qué culpa tienen los afortunados en este juego en el que ni siquiera hay que comprar boletos?

- Es una lotería muy falseada, en realidad. Los números que tiene cada uno no son los que quiere o los que le da el azar, sino los que le han dado sus padres. Luego están las circunstancias ambientales.

- Y como dicen en un momento del libro, factores que hoy son positivos pueden ser negativos por circunstancias externas: los intelectuales fueron perseguidos por los jemeres rojos, por ejemplo.

- En esta sociedad se valora mucho la inteligencia porque da más recursos para sobrevivir. Pero en una sociedad agraria serían mejores otras capacidades. Nos adaptamos al ambiente y quienes mejor lo hacen son quienes triunfan. Ahora, la creatividad, el trabajo intelectual son lo que hace que nuestra vida sea más cómoda. Pero no siempre fue así.

- Volvamos al tema de la herencia. Ustedes defienden que los hijos de familias con recursos no tienen garantizado que ellos vivan igual. No hay suelo de cristal. Y en sentido contrario también funciona así.

- Hay que matizar todo eso, porque las generalizaciones son siempre un problema. Es más fácil tener una vida cómoda si naces en una familia rica. Esa familia se ocupará de que vayas a una universidad, pública o privada, en tu ciudad o en otro lugar, y eso facilita las cosas. Un hijo de una familia sin recursos lo tendrá peor, aunque puede que consiga una beca y eso le dé la posibilidad de estudiar. Ahí sí que depende de las condiciones sociales. El ascensor social funciona... si le dejamos. Cuando hablamos de meritocracia debemos facilitar las condiciones sociales para que ese ascensor funcione.

- ¿Qué potencial tiene la biología para alterar las nociones legales de libre albedrío y de responsabilidad?

- Es una guerra larga en el ámbito jurídico. Y hay una pelea sobre el asunto también en el académico. La genética tiene una evidencia muy potente. Aquí todavía no se apela mucho a eso, pero en EE UU, sobre todo en los juicios con jurado, no es raro que se acuda a un genetista para hablar de la influencia de la presencia de un gen o de otro. Y en algunos casos se ha estimado una circunstancia atenuante. La clave es si se considera que el individuo tiene capacidad de adoptar decisiones propias. Como le decía, fuera de EE UU no es tan relevante pero alguna vez se ha visto en un algún asunto relacionado con la custodia de los hijos, por ejemplo.

- Pero si la presencia de alcohol o drogas es un elemento a tener en cuenta en un proceso judicial, ¿por qué no una predisposición genética?

- El asunto es que el componente genético también puede facilitar la adicción a sustancias. No todo el mundo se engancha con la misma facilidad. De nuevo hay rasgos genéticos en eso.

- Por cierto, un asunto curioso: quienes poseen genes gracias a los cuales sufren menos los efectos negativos por el consumo de alcohol tienen más probabilidades de ser alcohólicos, y lo contrario.

- Es un ejemplo sencillo de cómo influyen los genes. Puede hacerlo por vía indirecta. Al final, tú tomas una decisión un día. Y de ahí derivan otras que pueden llevar a una dependencia. Son los genes los que facilitan que tomes una decisión u otra.

Estigmas «Si una prueba da que tienes genes que facilitan padecer esquizofrenia, ya te colocan una señal»

- ¿Podríamos llegar a crear estigmas genéticos?

- Sí. La experiencia nos dice que cualquier cosa puede generar un estigma. Tener una enfermedad mental, por ejemplo, lo es. Si en una prueba genética te da que tienes genes que te sitúan ante un riesgo de esquizofrenia, te están colocando una señal y te están adelantando un problema. En el ámbito educativo, por ejemplo, está el riesgo de clasificar: por un lado, el grupo de quienes tienen altas capacidades; por otro, el de quienes necesitan refuerzos. Aunque eso se ha hecho desde hace tiempo incluso sin base genética.

- Me ha llamado la atención una observación que aparece en su libro. A medida que las condiciones de vida mejoran, las genéticas tienen mayor protagonismo. Es decir, la igualdad genera desigualdad.

- No sé si la genera, pero lo cierto es que si igualáramos las circunstancias ambientales todas nuestras diferencias serían por los genes. Y esos son distintos en cada caso.

- La existencia de pruebas genéticas a los fetos ha hecho que casi desaparezcan en Dinamarca los niños con síndrome Down. ¿El resultado puede ser la desaparición de determinadas anomalías genéticas y por tanto la creación de una humanidad mejor? Pero hay algo que chirría.

- La sociedad acepta eso porque eliminamos sufrimiento para el niño y su entorno. El problema es dónde está el límite. Las familias se preguntan por qué no promover circunstancias que faciliten la vida de los niños. En EE UU ya se promociona la selección de embriones con determinadas características. Pero entramos en un terreno muy resbaladizo.

Brecha social

- Pero si eso se generaliza entre quienes pueden pagarlo para tener hijos más inteligentes, sanos y guapos, ¿no crearemos una nueva brecha entre clases, incluso entre países?

- La cuestión es quién puede hacerlo, en efecto. Porque nadie se plantea qué características genéticas deben seleccionarse para que los niños vivan mejor en Sudán del Sur. La técnica avanza mucho y enseguida aparece la vertiente comercial de todo ello, Y aquí la genética tiene mucho campo abierto. Los aspectos éticos no se toman demasiado en serio, y debería hacerse.

Programas «La mejor forma de mejorar la inteligencia de un niño sería cambiarlo de familia porque es una influencia duradera»

- Los intentos de equilibrar la balanza social también suponen riesgos. Poner freno a los más capaces puede producir efectos colaterales.

- Depende de lo que la sociedad quiera. Poner freno a los más capaces para no abrir la brecha no suena bien. Pero abandonar a su suerte a los menos capaces… Y habría que especificar menos capaces para qué. En una sociedad, en cada momento, se valoran más unas capacidades que otras.

- Por concluir con algo de lo que hablamos al principio, dicen que como los elementos ambientales cambian, pero el ADN de una persona es siempre el mismo… Las Ciencias Sociales son débiles ante esa realidad.

- El asunto es que los programas destinados a cambiar determinadas cosas deben ser duraderos en el tiempo, pero los políticos ven todo en un horizonte de cuatro años. Las palabras que más les gustan son 'innovación' y 'pionero'. La mayor parte de las veces, lo que se presenta como 'pionero' es algo que lleva tiempo haciéndose en otros lugares. Si lo que se quiere es ayudar a un niño, lo necesario es insertarlo en un programa estable y duradero. Ya sabemos que eso es caro, pero lo contrario puede serlo más. Cuando alguien dice que un sistema educativo es muy costoso, la respuesta es siempre cómo de costoso sería suprimirlo.